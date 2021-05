. Přece si nechceš zlikvidovat karbonové skvosty jen proto, že to jedeš od oka.

Raději si pozorně přečti manuál (na některých komponentech je síla dotažení napsaná přímo v Nm ) a utahuj jen tolik, kolik doporučuje výrobce . Přece si nechceš zlikvidovat karbonové skvosty jen proto, že to jedeš od oka.

Ujisti se, že vše je dotažené, ale nikdy to nervi na sílu!

2. Nemaž to všude

Promazání řetězu je samozřejmě potřebné. Obzvlášť poté, co je bike umytý. Dobře promazaný pohon totiž snižuje tření , tudíž bude vše fungovat hladčeji, tišeji a navíc kolo déle vydrží.

Problém ale spočívá v tom, pokud teflonový sprej nebo jiné mazivo stříkáš i do oblasti kazety ...

Tímto stylem je téměř jisté, že se mastnota dostane i na kotouč nebo do brzd, což se projeví

Tímto stylem je téměř jisté, že se mastnota dostane i na kotouč nebo do brzd, což se projeví pištěním . Pak se může stát, že budeš muset destičku vyměnit. Nebo rovnou celý kotouč. A když už mažeš, dělej to zespod !

Možná si říkáš: „Co je to za blbost promazávat závity? Vždyť je tam naopak třeba dávat lock-tite.“ Musíš totiž dávat bacha na

Možná si říkáš: „Co je to za blbost promazávat závity? Vždyť je tam naopak třeba dávat lock-tite.“ Musíš totiž dávat bacha na osy pedálů a kol .

Uvolnit zaseknuté pedály třeba po dvou letech používání bývá téměř nemožné, proto je lepší se tomu úplně vyvarovat. Zkrátka ty závity občas promaž a při dalším servisování kola to nezapomeň znovu zkontrolovat.

To obzvlášť platí při takových věcech jako složení středu či „hlaváků“ , které mají raketu různých součástek, podložek či ložisek, jež musí být složené v přesném pořadí.

Velmi dobrou pomůckou při rozebírání složitějších komponent mohou být fotky – každý si krok si vyfoť, ať víš, jak to dělat o pár měsíců či let později.

5. Investuj do nářadí