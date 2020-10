Race Around Czechia and Slovakia

A jak je to s tím bikefittingem ? „V servisu zjistili, že jsem si to kolo nastavil dobře sám. Když dostanu kolo do ruky, vezmu imbus a dvě tři hodinky si s ním hraju.” S ohledem na dlouhé vzdálenosti a extrémní dobu, po kterou musí Dan vydržet v sedle, dodává, že každý, byť sebemenší rozdíl mezi jednotlivými koly je dobrý, aby si tělo odpočalo. „ Jiné sedlo, jiná geometrie, jiný posez a pocit z jízdy - to všechno ti na dlouhých tratích pomáhá a chrání před problémy ,” říká Dan. Pojďme se tedy podívat zblízka na stroj, na kterém dokázal za den ukrojit i 400 kilometrů.