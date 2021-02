A ačkoli je to právě bike, na který se společně zaměřují, v repertoáru jejich režiséra Adama Kováře najdeš i hudební videoklipy nebo reklamní spoty. A právě s Adamem jsme si krátce popovídali o tom, co loňský rok přinesl a vzal a na co se v následujících měsících můžeme těšit.