Nějakou chvíli to vypadalo, že se v roce 2020 nepojede vůbec žádná soutěž. Díky dohodě organizátorů s UCI a tvrdé práci všech, kteří se na udržení letošní sezóny alespoň trochu v běhu, se ale podařilo sepsat velmi dobrý scénář. Podle něj se pak samotné závody odvíjely a jezdci mohli zužitkovat to, co během zimní přestávky natrénovali. Především šlo o dvě kola světového poháru Mercedes-Benz UCI MTB v downhillu a jedno mistrovství světa . A byť je tento výčet velmi skromný, ukázal nám parádní jízdy a zároveň přinesl několik otázek, na které jsme našli odpovědi.

Usilovný domácí trénink a pořádná psychická příprava se pak na některých jezdcích promítla vskutku famózně. Mladé naděje jako Reece Wilson , Matt Walker nebo Nina Hoffman jsou zářnými příklady. Jestli své úspěchy překlopí i do roku 2021, je otázkou, ale už teď víme, že se máme na co těšit.

Rob talks with Tracey Hannah at Fort William

Britský jezdec Matt Walker si od svého debutu v roce 2018 v tichosti „jel to své“. Nikdy se vyloženě nedral do popředí médií – zkrátka měl rád svůj klid. A to se mu evidentně vyplatilo. V minulé sezóně posbíral Walker několik úspěchů a dokonce se stal celkovým vítězem světového poháru . Ani na jedné ze čtyř zastávek navíc neskončil mimo TOP 5.

💡 GOAT = Greatest of All Time; nejlepší v historii

