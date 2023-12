Michal Maroši se tentokrát rozepisuje o své cestě do Itálie, kam vyrazil společně se svým kámošem. Povídáním tě přenese na známé i méně známé italské spoty . Nechybí ani jejich zhodnocení a fotodokumentace. V neposlední řadě nastíní to, jak si v první polovině léta přivodil nepříjemné zranění. Tak se do toho pusť! 👇

Ještě než se vydáme směr Apeninský poloostrov, vrátíme se trochu zpět v čase. Přesněji do půlky července , kdy Michal se synem Adamem společně vyrazili na Dolní Moravu. Na místo, kde spolu už několikrát byli, na místo, které je vyhlášené svou jump line. A to i za hranicemi Česka!

01 👉 Prolog: Dolní Morava

✍️ Michal Maroši : „První den dopadl dle plánu a máme radost. Hned z rána chytáme první výjezd a já pouštím Adama před sebe. Beru možnost odbočky na dřevěnou lávku. Probudí se ve mě závodník a chci Adama předjet – a to se nevyplatilo. Po ránu mohla být lávka uklouzaná, nebo jsem zkrátka jel moc rychle. Nevím. Padá mi z ní přední kolo a já se kutálím po svahu plného kamení, až dopadnu na souběžný trail těsně za Adama. Tam mě nabere na přední kolo jeho kamarád a jde přes řídítka. Jsem trochu mimo a když se postavím na nohy, tak vím, že není něco dobře. Nejhůř je na tom palec na pravé ruce. Kromě toho jsem celý potlučený a odřený. Helma je naprasklá. Zkouším se postavit na kolo a chvilku jedu. Nejde to, tak tlačím a jdu se vzpamatovat do auta.“

Následuje vynucená návštěva doktora. 👨‍⚕️ Čekárna, rentgen, výsledky a chirurgův verdikt : zlomené zápěstí a utržený vaz v palci. „Dostávám sádru a termín na operaci. Nakonec jsem mimo déle než dva měsíce...“

Ruka v sádře uprostřed léta nevěští zrovna super vyhlídky, obzvlášť pro bikera. 😟 Nicméně Michal se nenechal zraněním vyvést z míry a čas sem tam vyplnil nějakou tou akcí , ukázal se třeba na Red Bull Steep Street . 🛹 Jak se ale říká, čas plyne rychleji, když se člověk dobře baví. Uteklo to jako voda, sádru vystřídala ortéza a Marošák už střádá nové plány.

02 👉 Kapitola 1: Mácháč

✍️ Michal Maroši : „Blíží se konec léta a mě po více jak dvou měsících sundávají sádru. Kolo mám v autě. Ruka je dřevěná a fasuju ortézu. Jedu na Mácháč, bez lidí. Jedu zjistit, jak na tom po tak dlouhé době jsem. Okamžitě na mě padá opona a stále přeživší vliv osmdesátek. Tady se nic nezměnilo. Kalná voda, hnusný kempy a vše ještě o dost více ošuntělé. Palec bolí a padají na mě mrákoty, beru roha...“

Zdá se, že Michal o Mácháči nelže © Michal Maroši

„Další den odpočívám a procvičuji unavený komponenty těla. Přišlo mi nové kolo! Tak co teď budu dělat!? Další den brzo ráno vyrážím na Klínovec. Testuji materiál, a to jak šrouby v těle, tak nový systém pružení. Urvu deset jízd, až končím sjezdovou tratí. Všechno funguje a bolest přichází až na cestě domů. Další den kupodivu funguju a v hlavě se zrodí myšlenka vyrazit na big moutains…“

Retro zážitek z Mácháče donutil Michala začít přemýšlet o výletu do zahraničí. V minulosti už vyrazil do samotné Mekky mountain bikingu, Kanady. Zápisník ze země javorového listu najdeš tady . Pro tentokrát ale zůstal v Evropě. Se svým kámošem vyrazil do Itálie , ale neboj, ani v tomto případě tě neochudil o svůj report z jednotlivých spotů, dokonce k nim přidal i hodnocení. 👀

Přípravy na odjezd vrcholí © Michal Maroši

03 👉 Kapitola 2: Trafoi

Videosestřih z Trafoi najdeš tady. 🎥

Hodnocení : 7/10

#gastro #botanickazahrada #kouzlo

✍️ Michal Maroši : „Spolu s kámošem No Controlem nemáme přesný cíl. Naším cílem je back country, hřebenovky bez lidí a celodenky. Rozhodujeme se mezi Šwajcem a Itálií. Nakonec vyhrává Itálie, tam budeme šupito presto. Přespíme v autě u rakouských jezer, kde krávy ráno bučí jak o život. Dopoledne jsme pod Stelviem a najdeme funkční lanovku. Skoro se nepřevlíkáme a doslova běžíme ke kase. Stíháme to ještě před polední pauzou, a to za 18 peněz.“

Horní stanice lanovky v Trafoi © Michal Maroši

„Počasí nám přeje a před očima se tyčí ledovec. Je po sezóně a bez lidí. Jedeme turistickým trailem, v jedné ruce řídítko, v druhé foťák. Cpeme se borůvkami a brusinkami. Jsme šťastní, nejšťastnější! Trail nám seslal sám pán bůh, je dlouhej, panoramatickej a část vede lesem. Jedna velká botanická zahrada. V sedle narážíme na otevřenou hospůdku.“ 🍺

„Za celé odpoledne potkáme pár staších turistů z Německa. Fandí nám. Spadneme do vesnice, kde trháme ta nejlepší jablka. Cesta zpět se ale mění v noční můru. Stoupáme bezmála 20 kilometrů po silnici. Zkoušíme stopovat, nic. Nakonec padám v poslední vesnici do kolen a Petr jede sólo pro auto. Vykroužíme serpentiny na Stelvio Pass a bereme božský view point. Běháme po kopcích jak kamzíci skoro do půlnoci a pak uléháme v autě…“ 💤

Sběr ovoce v Trafoi © Michal Maroši Tyhle výhledy se zkrátka neomrzí © Michal Maroši Dobrou noc © Michal Maroši

04 👉 Kapitola 3: Stelvio Pass

Krátké video ze Stelvio Pass zde. 🎥

Hodnocení : 8/10

#panorama #top #vyhledy

✍️ Michal Maroši : „Ach to ráno. Bóže, bóže. Běžíme na východ slunce a spolu s námi pár motorkářů. Snídaně na místě, jakou a jaké nevymyslíš. Praktikuji jógu, co mě moje paní naučila.“

Východ slunce na Stelviu © Michal Maroši Snídaně, kterou nevymyslíš © Michal Maroši Joga time © Michal Maroši

„Tlačíme na top a letíme slavnou panorama trail. Tak jsem se dočkal! Je to tady! Doslova surfujeme na hřebenech a záhy přichází nekonečné kameniště. Stabilizace přestává šlapat, High-Pivot systém nového Slashe naopak začíná fungovat, palec bolí. Brečíme radostí z jízdy i výhledů. Nic nám nebrání v cestě, tedy až na defekt, který řešíme dvouhodinovým vracením se k autu. Na posilněnou dáme klasickej hot dog u slovenské farmářky na Stelviu a repete. Dáme si tu jízdu prostě ještě zas a znova! Počkáme na bus a přejíždíme do Bormia. Večer nás čeká hot springs u řeky, je nám nejlíp!“

Italská panoramatická dálnice © Michal Maroši

05 👉 Kapitola 4: Cancano

Videodokumentace Cancana tady . 🎥

Hodnocení : 6/10

#jezero #feraty #masakr

✍️ Michal Maroši : „Snídaně u řeky nadivoko. Šipka do hot spring takhle po ránu je boží dopuštění. V místním bikeshopu přichází studená sprcha. Nejezdí žádné lano v okolí. Lokálové prý točí nohama k jezeru Cancano. Odtud vedou tři traily. Poobědváme v malém bufetu a nasáváme atmosféru. Jdeme do montérek. Klikatice, co nám zamotala hlavu, předjíždí nás dvojice fešných italských švihařek.“

Zasloužený relax © Michal Maroši

„U jezera mají otevřeno, tak se posilníme a jdeme do sedla. Ti kluci dole v bikeshopu nám doporučili opravdu lahůdku v podobě feraty. Určitě se nám smějí. Bereme to jako výzvu! Tady není místo pro chybu, ale třetí den jsme si jistí v pedálech. Je to adrenalin a štípem drát. Vracíme se za západu slunce, přežili jsme a děkujeme pánu bohu!“

Cesta k jezeru Cancano © Michal Maroši

06 👉 Kapitola 5: La Romantica

Hodnocení : 8/10

#romantika #strop #giroditalia

✍️ Michal Maroši : „Po ránu snídáme v kavárně v Sanata Caterině. Vyzpovídáme servírku, že prý zná místňáka Corada se shuttle servisem a má za ženu Češku. Kontaktujeme ho a za chvilku už se vezeme na známej vrchol Giro d'Italia. V Rifugio Bonetta dáme drink a jedemé!"

Michalovo sváteční víno © Michal Maroši

„Velká romanťárna na svátek Michala. Ano, je 29. září, Michal má hlad a dostane přidáno. Tohle je nášup na slunečný straně a výprask trvá sakra dlouho. Nikoho nepotkáme. Tolik lásky a barev se nám dostává, že si vrčíme jak kocouři. Brzdíme až u kavárny, a to tak že smykem! Je to jediný otevřený podnik široko daleko. Dáme si na oslavu dvojku bílého a pozveme i servírku s bratrem od Coráda. Přejíždíme do lesa u řeky na wild kemping. Rozbouchneme polní kuchyň, rozděláme oheň a sbíráme houby za zvuku troubících jelenů. Je úplněk, tak můžeme sbírat i po půlnoci. Není tohle sen?“

La romantica © Michal Maroši

👉 Kapitola 6: Zebra Pass

Hodnocení : 9/10

#ledovce #vodopady #topoftheworld

✍️ Michal Maroši :„Coradovi voláme hned zrána. Potřebujeme přitvrdit! Corado bere Land Rover a hodí nás na Rifugio Pizziny. Platíme 50 za oba. Už teď je nám jasné, že tohle je to, co hledáme. Drápeme se do třech tisíc. Nemůžeme se nabažit z výhledů. Slunce svítí a vítr pálí, je nám fajn! Konec srandy a jde se do akce. Začátek na sněhu je osvěžující a vzrušující zároveň. Šutrama zde příroda nešetřila. A ty vodokamenopády? Čumíme jak z jara. Nekonečný travers s výhledem na hřebeny nám dělá dobře na srdíčko. Opouštím svoje tělo, mizim, mizim, mizim. Jsem volnej! Ano, přišel ten pocit svobody a souznění. Palec nebolí a bike je s tělem jedna báseň. Nasajeme poslední horkej pramen a plácáme se po zádech, místní kněz po nás hází očkem. Jsme dobří!“

„Amen.“

A to je z Marošákova italského MTB brázdění vše. Až se zase rozhodne pro další dobrodružství, rádi ti to znovu naservírujeme. Tak zatím, arrivederci. 🇮🇹🍕

Nechceš si nechat ujít další příběhy ze světa MTB? Sleduj náš Instagram a TikTok .