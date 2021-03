Sleduj, jak se biker Michal Prokop připravuje na novou sezónu!

Jak nejlépe se naladit na nadcházející bikové měsíce než poctivým sjížděním lesního terénu , který je v částech ještě pokrytý sněhem. Český biker Michal Prokop se vydal do tuzemské džungle, kde dal svému novému stroji co proto! Usedl totiž do sedla svého elektrického kola Blizzard RZ od Rock Machinu a výsledek stojí za to.