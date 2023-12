Tomáš Slavík: Samozřejmě už myšlenky na dvě lokality mám. Těším se na to. Je to projekt, který se lidem opravdu líbí a baví to nejen je, ale i nás jako crew. Je to zajímavý content, který na internetu moc není. Ještě vás ale s další lokalitou budu chvilku napínat. Jde ovšem o dvě nejzásadnější místa, která si se mnou můžete spojit. Těm, co mě sledují, to musí být už teď snad skoro jasné.