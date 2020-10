Nepodceňuj cross-country a zjisti, jak náročná tato disciplína doopravdy je

, v nižších řadách ale tolik pochopení není. Pokud jsi zarytý downhillový nebo endurový biker a cítíš se oproti XC jezdcům nadřazený, dej zpátečku. Teď ti totiž objasníme, proč by

Na té nejvyšší sportovní úrovni vidíme mezi downhillovými jezdci a cross-country závodníky vzájemný respekt , v nižších řadách ale tolik pochopení není. Pokud jsi zarytý downhillový nebo endurový biker a cítíš se oproti XC jezdcům nadřazený, dej zpátečku. Teď ti totiž objasníme, proč by cross-country (a především Světový pohár pod hlavičkou UCI) mělo být na tvém watch listu.

Co to vlastně cross-country je?

Česko bude jedinou zastávkou, kde se Světový pohár Mercedes-Benz UCI XCO MTB uskuteční. A proto by ti neměla ujít ani minuta z veškerého dění!

Je snadné si cross-country zařadit do škatulky „ne tak super jako downhill, ale ne tak nudné jako Tour de France“. To ale nestačí, protože když zjistíš, že XCO míchá i prvky motorsportu a strategie z Formule 1, změníš názor.

Stejně jako u motorsportů i závody v XCO začínají na startovní rovince, kde se nahrnou desítky jezdců a čekají, až se červená změní na zelenou. Pak vyjedou, a to naprosto bez respektu. A pokud se na úvod nepřihodí nějaký pád, je něco v nepořádku.

Co říkají downhilleři o XC?

Není jednoduché ocenit brutální fyzickou a technickou stránku šampionátů v cross-country bez toho, aniž by to bylo možné vyzkoušet na vlastní kůži. Mnoho lidí tuto šanci nemá, o důvod víc ale naslouchat již ostříleným jezdcům, kteří Světové poháry v XC jezdí pravidelně, přitom mají své primární zaměření v downhillu.

Downhillová závodnice Myriam Nicole jezdí tratě v XCO relativně často a její reakce zní vždy velmi podobně. „Je to šílené, vždy jsem z toho nadšená. Jezdím na nich na svém enduru a na některých okruzích mám problémy. Třeba tom v Mont-Sainte-Anne.“

Pečuj o své tělo správným jídlem. Správně odpočívej. A vždy to tahej na maximum!

