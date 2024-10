Tři lišáci, 300 horských kol a jeden vítěz. Připrav se na Red Bull Foxhunt!

Tomáš Slavík: Red Bull Foxhunt sleduji už delší dobu, protože je to zábavný koncept. Vždy jsem si říkal, že by bylo super dát tam třeba lesní sekce nebo skok. Prostě to udělat zábavnější i pro diváky, kteří stojí vedle tratě. To byl asi ten hnací motor pro mě, posunout Red Bull Foxhunt dál. A strašně se na to těším! Užijeme si super den na kopci, nejen závodníci, ale i diváci, protože budeme vysílat živě na LED obrazovkách v areálu, takže divácký zážitek bude na úplně jiném levelu.