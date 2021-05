a je fenoménem dnešní doby. Pokud zrovna není průtrž mračen nebo není hluboký mráz, dá se na sedlo nasednout prakticky kdykoliv. A vždy to bude skvělý zážitek.

V kotlinách, na horách. Ve městech, na vesnicích. Na silničce, na horáku. Sám, s partou. Pro relax, pro maximální výkon. S elektrickým pohonem, bez elektrického pohonu. Cyklistika má dnes mnoho podob a je fenoménem dnešní doby. Pokud zrovna není průtrž mračen nebo není hluboký mráz, dá se na sedlo nasednout prakticky kdykoliv. A vždy to bude skvělý zážitek.

