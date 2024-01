Tomáš Slavík: V Hongkongu je downhillový klub, kde je asi 300 členů – ty kopce k tomu hodně vybízí. Kolem města jsou obrovské skály. Takže komunita tam je, byť ne nějak obří. Co se týče jízdy ve městě, tak to je absolutně nehratelné. Furt je to stát Číny, takže pravidla jsou hodně striktní a dost věcí nám to komplikovalo. V Indii biková komunita prakticky neexistuje, i když podmínky tam mají perfektní. Je tam asi 20 kluků, co jezdí. Oblast Aizawlu je chudá, nemají žádný import kol, kluci si je musí objednávat ze zahraničí a nemají na to peníze. Ale o to víc zapálení jsou a váží si toho. Jsou to naprostí srdcaři, kteří ví úplně všechno o našich kolech a tratích. Pár dnů jsem s nimi jezdil a měl jsem radost z jejich entusiasmu, každý metr na trati si užívali. O tom ten náš sport je!