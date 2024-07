Tomáš Slavík: Řekl bych už, že ten hack jsou zkušenosti... Vím, co mě čeká. Vím, že je to nejtěžší závod sezóny fyzicky po všech přípravách a je to paradoxně nejlepší šance na to, jak mě doma porazit. Tip ani hack na předzávodní stavy NEEXISTUJE. Každý jsme jiný a každý se s tím vypořádává jinak. Co mě strašně baví sledovat, jsou ostatní závodníci ve chvíli, kdy na kopec dorazí tisíce diváků, zapnou se kamery, lítají drony a začne jít do tuhého. Spousta se jich z toho rozsype a já vím, že to je voda na můj mlýn. Snažím si závod užívat, nasát atmosféru a jet pro lidi.