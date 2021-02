Všechno, co potřebuješ vědět o mobilní hře Bike Unchained 2

Bike Unchained 2 je hrou, kterou by měl na mobilu mít každý fanoušek horské cyklistiky a adrenalinu . Je to zhuštěný zážitek z downhillových závodů a extrému do kapesního formátu. Realistickou grafiku podporuje dobrá hratelnost, která tě k mobilu může upoutat po celé měsíce. Tahle řežba tě donutí vytáhnout působivé triky , můžeš také závodit s ostatními závodníky online nebo proti AI.