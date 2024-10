Tomáš Slavík Tomáš ,Datel' Slavík je elitní MTB biker ve fourcrossu. Poté, co se postupně vyšplhal na vrchol na národní úrovni, začal makat i směrem do světa, kde dnes platí za jednoho z nejlepších jezdců.

Part of this story

Protože je to divočina, jak má být! Jezdci se řítí uličkami , sjíždí nekonečné série schodů a přitom dosahují nesmyslných rychlostí . 💨 Když do toho všeho ještě vloží ruce organizátoři, o zábavu je postaráno. Na těch největších závodech staví umělé skoky , nejrůznější wallridy a dropy . Takové nástrahy už nezvládne jen tak někdo. ☝️

Protože je to divočina, jak má být! Jezdci se řítí uličkami , sjíždí nekonečné série schodů a přitom dosahují nesmyslných rychlostí . 💨 Když do toho všeho ještě vloží ruce organizátoři, o zábavu je postaráno. Na těch největších závodech staví umělé skoky , nejrůznější wallridy a dropy . Takové nástrahy už nezvládne jen tak někdo. ☝️