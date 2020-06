Počasí už se pomalu umoudřuje a na silnicích, v parcích, ve městech, v lesích, vlastně úplně všude se začínají rojit první cyklisté. Pokud i tebe cyklistika zajímá, máme pro tebe pár užitečných informací, které se hodí zejména začátečníkům a amatérským jezdcům . Od koho? Od člověka, který cyklistikou skutečně žije. Požádali jsme Tomáše Bartla , vedoucího inovační laboratoře společnosti Rekola, o rozhovor, díky kterému jsme se dozvěděli spoustu zásadních informací pro každého, kdo se s cyklistikou chystá začít.

Tomáš Bartl © Vu Minh Hieu

Tomáš začal s klasickými koly pracovat už před 7 lety a za tu dobu jich pro sebe i pro své známé postavil desítky . Sám má aktuálně kola 3 a jak již bylo řečeno, i jeho pracovní život se točí kolem duší, řídítek a ráfků. V Rekolech dělá už přes 4 roky. Původně začínal s opravami kol na ulici a postupně se přes stavbu nových bajků na dílně dostal k pozici, ve které se podílí na vývoji nových hardwarů pro zlepšení jejich elektrokol . V práci tak kombinuje zkušenosti, které mu přinesl jeho koníček s vědomostmi získanými na „Matfyzu“, který k tomu všemu stíhá studovat.

Teď už ale k rozhovoru. Jaké existují typy kol, čím se řídit při pořizování prvního kola, proč je dobré vědět něco o pláštích a ráfcích a jak je to s odpružením nebo traily? Na to vše nám Tom odpověděl.

Z ulice © Viktor Šorma

Jaké kolo je ideální do města?

Určitě tzv. „městský kolo“. Je to kategorie sama pro sebe, která zahrnuje větší škálu kol většinou s blatníky a praktickými vychytávkami. Silniční kolo je lehký a rychlý, horský zase do terénu a to městský je dělaný tak, aby se na něm člověk mohl pohodlně dopravovat například do práce. Už to není sportovní náčiní, ale dopravní prostředek.

Když přijdu do obchodu a řeknu, že chci městský kolo, tak ho taky dostanu?

V nějakých obchodech to určitě půjde, ale těžko říct... U nás jsou hodně rozvinutý horský kola. Lidi na nich jezdí všude, dokonce i na asfaltových cyklostezkách. Lidi si u nás kupují celoodpružený kola, ačkoli takový nejsou třeba ani na traily, je to svým způsobem takový český trend. To kolo je těžký a odpružením ti ještě ubírá energii... Nejlepší podle mě je si kolo nechat sestavit na míru. V zahraničí jsou městská kola rozvinutější, k nám se teprve pomalu dostávají.

Městské kolo © Pexels.com

Můžou být elektrokola vhodnou variantou do města?

Elektrokolo není typ kola, můžeš ho najít ve všech kategoriích, ať už silniční, městský nebo jakýkoli jiný. Můžu mít klidně elektro-celoodpružený kolo, nebo elektro-silničky. Můžeš ho mít na ježdění v terénu i mimo něj. Podle mě, pokud se člověk umí na kole „chovat slušně“ (což teď řeší spousta horských středisek, kde se nahromadil turistický provoz právě díky elektrokolům a koloběžkám) a není bezohledný, tak to nemusí být špatný.

Každopádně elektrokola jsou za mě do města skvělý, protože donutí jezdit i ty lidi, kteří by normálně na kolo nikdy nesedli. Člověk na něj může nasednout v obleku a nezapotí se, což spoustě lidem (i životnímu prostředí) vyhovuje. Tom Bartl

Pokud nejsem cyklista a nevím, čím se řídit při pořizování prvního kola, jaká kritéria by pro můj výběr měla být stěžejní?

Důležitou roli hraje, v jakém terénu chci jezdit. Můžu chtít jezdit v náročném prostředí v horách, nebo na delší výlety po relativně upravených trasách, nebo jestli chci jezdit na silnici a nebo ve městě. Podle mě to funguje tak, že čím univerzálnější kolo se snažíš mít, tím je horší ve všech daných oblastech. Samozřejmě, pokud začínáš, nebudeš si kupovat 4 různá kola.

Poměrně univerzální můžou být kola, kterým se říká „gravel“ (česky šotolina nebo štěrk), což je kolo, který je do Čech docela dobrý. Sám jsem ho vloni vyzkoušel na Vysočině a byl jsem překvapený. Občas si člověk není jistý, že bude moct jet opravdu upraveným terénem, někdy se dostane na pěšinku plnou kořenů, jindy zas na rozbitou silnici, což se na silničním kole těžko zvládá a naopak horský kolo je na to zbytečný. Gravel je na to ideální. Na první pohled by člověk řekl, že je silniční, ale má širší pláště, berany a je celkově pohodlněší. Je to ideál jak na silnici, tak na polní a lesní cesty.

Gravel bike GT Grade Carbon Expert © Gravelbike.cz

Zmiňoval jsi šířku pláště. Co o ní musím vědět, než si pořídím vlastní kolo?

Šířka pláště je v podstatě hlavní kritérium, které rozhoduje, v jakém terénu budu jezdit. Čím užší plášť, tím větší tlak v něm musí být, aby fungoval. To znamená, že to bude hodně drncat, ale na tvrdém a hladkém terénu pojede úplně plynule. Čím širší, tím hůř pojede, ale tím náročnější terén na něm zvládneš odjezdit. Horský kola se dnes dělají až 6 cm široký, kdyžto na silničním je ta šířka třeba 2,5 cm.

Jak s tím souvisí různé průměry ráfků?

Ráfky se vyrábí v průměrech 26 - 29 palců a většinou to funguje tak, že si nevybereš kolo, a pak teprve velikost kol, ale s každým typem kola je spjatý nějaký rozměr. Třeba průměr 26 už je dneska „mrtvý“, ten se dřív dělal na horský kola, ale už se skoro nevyrábí. Nejčastější rozměr pro horský kola je dnes 27,5 palce, pak je 29 palců, což má výhodu v tom, že jakmile kolo jednou rozjedeš, tak ti líp udrží rychlost.

Kromě práce v Rekolech a Matfyzu stíhá Tomáš organizovat i bajkové závody © Archiv

Mohl by si takové kolo pořídit i nízký člověk?

Určitě může, i když tvá výška hraje při pořizování důležitou roli. Pro osoby nižšího vzrůstu mají výrobci připravená kola, která mají menší rám a tudíž i menší kola, aby to proporčně dávalo smysl. Ty rozměry ráfků začínají třeba už na 8 palcích (dětská kola) a postupně se zvětšují až do těch 29.

Každopádně, když si budeš pořizovat kolo, nebudeš pravděpodobně řešit ráfky, rám a pláště zvlášť, ale to, jaký typ kola si obstarat. Tom Bartl

Kdy si pořídím kolo jen s předním odpružením a kdy je třeba mít celoodpružení?

Pořídit si celoodpružený kolo se „normálnímu člověku“ (pokud nehodlá jezdit hodně drsný sjezdy a věnovat se tomu) vůbec nevyplatí. problém odpružení je, že ti přidává hmotnost a když na odpružení jedeš na terénu, kde ho nevyužíváš, tak ti bere energii. Samozřejmě se odpružení dá zamknout, takže ho dočasně vyřadíš z provozu, ale pokud to neuděláš, přijdeš o spoustu síly. I to přední je podle mě zbytečný.

U nás jsou horský kola nesmyslně rozšířený, i když si člověk koupí kolo někde v obchoďáku za 5000 korun, tak to kolo bude mít přední odpružení tý nejhorší kvality. Pevná vidlice by mu přitom zajistila lehkost. Myslím si, že přední odpružení je celkem přeceněná věc. Osobně bych si radši pořídil kolo, které ho nepotřebuje a jezdil bych na lehčím a zároveň bych ušetřil. Upřímně není snadné takové kolo dnes sehnat.

V obchodě ti stoprocentně budou nabízet kola s předním odpružením, protože to je „to nejlepší“. Tom Bartl

O odpružení vpředu se stará vidlice Rock Shox Pike RCT 3 Solo Air 130mm © Jan Kasl

Co je to trail a co jsou to trailová kola?

Trail je horská stezka, což už napovídá, že trailová kola jsou horská kola dělaná do náročného terénu. Nejznámější traily v Čechách jsou Pod Smrkem v Jizerkách, Rychlebské stezky nebo trail park na Klínovci. Tyhle stezky jsou postavený tak, že jsou na nich vybudované překážky, které si člověk může užít. Když pojedeš klasickou lesní cestou, pravděpodobně nepotkáš skoky a náročné překážky, a tak vznikly traily. Známý typ je třeba „flow trail“, kde je hned několik „hupů“ za sebou a člověk se na něm rozjíždí v podstatě jen tím, že přenáší váhu, takže nemusí šlapat. Trail parky navíc často nabízí hned několik úrovní náročnosti jednotlivých tratí, ať už pro začátečníky nebo profíky. Ty nejsnazší tratě člověk zvládne i s obyčejným kolem, u těch těžších pak člověk potřebuje větší odpružení a trochu technických znalostí i co se týče jízdy samotné.

Jak si na traily nejlépe natrénovat? Můžu se na ně vydat i přesto, že jsem úplný začátečník?

Určitě ano. Jinak se to člověk ani nenaučí. Asi není od věci si nastudovat, jak fungují jednotlivé principy jízdy na překážkách, protože sám by se to člověk učil dlouho. Můžeš si nechat poradit od známých, nebo si najít videa na YouTube, to není nic proti ničemu. Taky pomůže jezdit na kole co nejvíc (teď myšleno všeobecně). Naučíš se tím kolo ovládat automaticky a nebudeš při sjezdech přemýšlet nad tím, co a jak. Když pak přijde krizová situace, dokážeš se s ní vypořádat rychle bez zbytečného přemýšlení. Dobrý je zkoušet jezdit bez držení řídítek a naučit se řídit kolo vlastní vahou a ne jejich otáčením. V některých situacích (zvlášť, když jde o vteřiny) tě to může zachránit před ošklivým pádem.

Deep forest trail © Lukas Wagneter / Red Bull Media House

Potřebuju do takového terénu nějaké speciální vybavení?

Helma je základ, lidi pak většinou nosí chrániče na kolena a lokty a často taky rukavice. Na ruce se na trailech padá celkem často, tak je dobré si je chránit. Ze začátku asi není třeba nosit páteřák, ale pokud se rozhodneš jezdit častěji a v náročnějších trasách, než jsou ty základní modré, tak už se ti vyplatí.

Bavili jsme se o trailovém kole, o gravelu a o městském kole. Kromě trailových horských kol existují i crossová nebo trekingová kola. Jaký je v nich rozdíl?

Většinou jsou to synonyma. Samozřejmě záleží na výrobcích. Trekový kolo je něco jako ten gravel bike, ale to je záležitost třeba 15 let zpátky. Dneska už tak populární nejsou. Dá se na nich na silnici, zvládne to i polní cesty, má rovný řídítka, což je asi největší rozdíl oproti těm novým gravelům.

Tomášovo silniční kolo © Ondřej Dohnal

Pokud by člověk chtěl, aby mu kolo nějakou dobu vydrželo, jakou sumu by si měl připravit?

Řekl bych, že průměrně kolem 25 tisíc korun. Za tuhle cenu si pořídíš poměrně slušný kolo, který už bude k něčemu. Do 30. tisíc je to taková ta „zlatá střední cesta“. Výrobci mají různé produktové řady a kola v téhle cenové oblasti jsou dělaná tak, aby se vlastnostmi podobala těm vyšším řadám, ale byla cenově dostupná. Kopírují například geometrii profesionálního rámu, ale jsou třeba dvakrát tak těžká nebo mají horší výbavu, a proto jsou levnější.

Pokud by člověk chtěl slušný kolo, tak si musí připravit tak 40 - 50 tisíc. Samozřejmě strop neexistuje, ty částky můžou jít až do nehorázných čísel. Taky je třeba myslet na to, že k tomu kolu potřebuju nějaké vybavení a že sériové kolo, které v obchodě koupím, nejsou úplně nejlepší v dané kategorii.

Výrobci je prodávají jako takový „set“, což spoustě lidem vyhovuje, protože dostanou hotový kolo. Ale hodně profíků si některé komponenty po nákupu hned vyměňuje, protože vědí, že je to lepší. Tom Bartl

Kolo z druhé ruky? Proč ne?! © Pexels.com

Vyplatí se ti pořídit si kolo z druhé ruky?

Určitě se to vyplatí, pokud je ten prodávající slušný člověk, co se tě nesnaží obrat. To je jako se vším... Určitě, i když vezmu svoje známý, kteří jezdí hodně a rádi „točí“ kola, tak si je často kupují z druhý ruky. Já mám osobně rád nové věci všeobecně, ale je třeba říct, že je u nás dost rozvinutý trh s hodně drahýma kolama z druhý ruky za poměrně malý peníze. Dá se najít i kolo, který původně stálo 200 tisíc a po půl roce ho někdo prodává za 70. Když má člověk štěstí, tak může chytit dobrý kolo za opravdu super peníze, takže to za to rozhodně stojí.