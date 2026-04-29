Chceš dnes začít podnikat? Využij AI těmito pěti způsoby

Můžeš celé dny surfovat na internetu a hledat podnikatelské poučky k tomu, jak založitavéstfirmu. Není ale tak běžné do těchto snah zapojovat umělou inteligenci, přesněji řečeno nespočet pokročilých AI nástrojů, které za tebe mohou oddřít velkou část agendy.
AI je velmi blízké i Matyáši Michelovi, který v roce 2024 vyhrál národní kolo startupového akcelerátoru Red Bull Basement a reprezentoval Česko na globálním finále mezi těmi nejlepšími projekty planety. Vymyslel totiž nástroj CogniVibe, který je postavený na monitorování toho, jak lidé pracují, díky čemuž jim může pomáhat zlepšovat jejich wellbeing a produktivitu, aby mimo jiné předešli vyhoření.
Tady je jeho pět rad, jak k AI během rozjíždění startupů přistupovat.
01
Nečekej na milionový nápad. Začni ho hledat
Spousta mladých founderů má chuť něco rozjet, jenže čeká na ten jeden moment, kdy přijde „milionový nápad“. Většina skvělých startupů ale nevznikla tak, že někoho z ničeho nic trefil blesk inspirace. Častěji za nimi stojí problém, který člověk dlouho zažíval na vlastní kůži. Frustrace, mezera na trhu, něco, co prostě nefungovalo tak, jak mělo. A právě tady může AI změnit hru. Pomůže ti rozebrat vlastní zkušenosti, najít vzorce v tom, co tě štve, a proměnit nejasný pocit v konkrétní problém, který stojí za řešení.
02
AI jako sparring partner pro tvoje nápady
Nápad nemusí být dokonalý hned na startu. Důležité je dostat ho z hlavy ven a začít ho testovat. AI ti v tom může být parťákem, který se neptá na office hours. Můžeš s ní rozebrat trh, zákazníky, konkurenci, sociální trendy i slabá místa vlastního konceptu. Ne proto, aby za tebe rozhodla, co máš dělat, ale aby ti pomohla vidět věci ostřeji. A i když tvůj první nápad nebude ten, který jednou změní svět, pořád má cenu do něj jít. Protože právě exekuce, pokusy a slepé uličky ti dají zkušenosti, ze kterých vznikají lepší nápady.
Od myšlenky k produktu? Rychleji než kdy dřív
Ještě nedávno platilo, že bez vývojáře, technického machra nebo pořádného budgetu zůstala spousta nápadů jen v poznámkách v telefonu. Dneska je situace úplně jinde. Nástroje jako Claude, Codex, Cursor nebo Lovable posouvají hranici toho, co zvládne člověk bez hlubokých technických znalostí. První verzi produktu, prototyp nebo funkční demo jde postavit během pár dnů. A někdy i během víkendu. Právě to ukazují venture sprinty v Dánsku, kde talentovaní mladí lidé staví produkty od nuly a na konci víkendu často stojí před něčím, co by ještě před pár lety působilo jako výsledek měsíců práce.
AI může zrychlit cestu, ale pořád potřebuješ vědět, jaký problém řešíš, pro koho ho řešíš a proč by za tvoje řešení měl někdo zaplatit.
03
Když můžeš stavět cokoliv, musíš vědět proč
Nízké bariéry jsou obrovská výhoda, ale i past. Když je snadné postavit první verzi produktu, je stejně snadné postavit něco, co nikdo nepotřebuje. Proto je dnes ještě důležitější vědět nejen co stavět, ale hlavně co nestavět. Produkt ti pomůže ověřit nápad, získat první trakci, ukázat něco investorům a rozhýbat celý projekt. Jenže rychlost sama o sobě nestačí. Směr je pořád klíčový. AI může zrychlit cestu, ale pořád potřebuješ vědět, jaký problém řešíš, pro koho ho řešíš a proč by za tvoje řešení měl někdo zaplatit.
04
Validace nejde přeskočit. Jen dělat chytřeji
AI umí hodně věcí zjednodušit, ale jednu zásadní věc za tebe zatím neudělá: opravdově ověřit, jestli tvůj startup dává byznysový smysl. To znamená mluvit se zákazníky, ptát se správně, netlačit jim svůj nápad, ale pochopit jejich realitu. Znamená to testovat produkt, dělat market research a hledat důkazy, ne jen potvrzení vlastního nadšení. AI ti může pomoct připravit lepší otázky, zpracovat data, nasimulovat scénáře nebo najít slepá místa. Ale kontakt s reálnými lidmi nenahradí. Právě v tom je rozdíl mezi nápadem, který dobře zní, a startupem, který má šanci přežít.
