ZEBRA

Ústřední dvojici expedice tvořili Josef a Pavel . Josef procestoval za posledních 30 let pěknou spoustu zemí. Vždy ho ale zajímal odlišný způsob života domorodých etnik v globalizovaném světě. Zatímco archeologové se hrabou v zemi, historie se skrze jejich životy stává současností. Pavel je parťák do nepohody, který s Josefem čundruje po západní Africe už čtvrtý rok. Má nejraději večery u ohně s pivkem a jako mechanik si na autě zatím poradil se vším. Ústřední dvojice ti spolu s kameramanem Koudym a režisérem Vítkem celou expedici přiblíží.

Jak se expedice po Africe plánuje? Hádáme, že Google Mapy a místní průvodce asi nestačí.

: Plánování cest do zapadlejch částí Afriky je většinou delší a náročnější než samotná cesta. Používáme googlování, satelitní snímky, zdroje cestovatelů i neziskových organizací působících v dané lokalitě. Samozřejmě na prvním místě řešíme bezpečnostní situaci, pro což se nejlépe osvědčily stránky např. ministerstva zahraničí Velké Británie. Bohužel MZV ČR není v tomto ohledu dobrý zdroj informací, de facto všude vám napíší to stejné, nevycházet po setmění, nedoporučujeme cestovat, a tak dále.

Něco si pak vaříme sami na ohni, nebo jíme u místních. Co se týče mobilního spojení, tak to je jak kde. Pokud je oblast celkem bezpečná, tak to, že v nějakém regionu není signál, nevadí, ale třeba do nekonečné pouště v Mauritánii jsme měli satelitní telefon.

Proč jste si vybrali pro zdokumentování zrovna tuto oblast/etapu expedice se Zebrou?

: Tato část Afriky byla vybrána právě z důvodů zajímavých etnik a pro její malou návštěvnost. Auto Zebra je tam klíčové, protože ve většině zemí Západní Afriky, které projíždíme, se auto nedá ani půjčit a jiné cestování tam je skoro nemožné. Tedy pokud se chcete dostat do odlehlejších míst a nechcete to profrčet po hlavním tahu.

V sérii odrážíte „mizející Afriku“. Co vás na kmenovém životě fascinovalo?