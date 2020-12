Dystopie klepe na dveře. Proč může hra Cyberpunk 2077 přepsat historii?

Někteří hráči stále nevěří tomu, že Cyberpunk 2077 vyjde už 10. prosince pro osobní počítače a konzole PlayStation 4 a Xbox One , dokonce ani, že hra je dokončena a připravena na skladech mnoha obchodů. My se nyní podíváme na to, v čem by mohla být tahle dystopická lahůdka revoluční.

Cyberpunk 2077 je obrovským RPG , na které se čeká už roky. Hra byla poprvé odhalena v roce 2011 , ale do roku 2013 o ní nebyly žádné informace, poté autoři vypustili drobné střípky a dle všeho začal aktivní vývoj až začátkem roku 2016 . Bylo to dáno i tím, že se do té doby autoři plně soustředili na jejich vlajkový titul Zaklínač 3 .

V posledních dvou letech se k nám začaly dostávat jednotlivé informace. Jednoznačně se jedná o největší hru, kterou zatím studio CD Projekt RED vytvořilo. Ostatně to byla prvotní vize, která je donutila hru neustále odkládat , neboť se nedařilo dosáhnout kýženého výsledku.

Cyberpunk 2077 je velice ambiciózní. Důkazem budiž i to, že studio oslovilo některé známé osobnosti, aby v jejich hře vystupovaly. Největší hvězdou zde bude herec Keanu Reeves (Matrix) . Zatímco třeba Lady Gaga si ve hře střihne jen menší roli, tak Keanu bude tvým mentorem napříč hrou.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Hra představí svět v podobě, kdy jej zasáhly mnohačetné války a boje o přírodní zdroje. Planeta se tak změnila k nepoznání. Díky tomu vznikla nová města, jako je Night City . Tyto války však měly jeden "pozitivní" vliv. Tím bylo rychlé zbrojení a vymýšlení nejrůznějších technologií, díky čemuž se Cyberpunk nabízí s budoucností, která se posunula technologicky zásadně vpřed.

Vznikl tak Cyberware , který mění lidská těla a dodává jim speciální technologické implantáty. Kromě toho se společnost soustředí také na módu. Cyberpunk bude unikátní tím, že si budeš moci vytvořit postavu zcela dle svého. Bude tak možné si zvolit i tvar zubů a detailně si přizpůsobit tvář. Hlavní hrdina V může být mužem či ženou a vzhled bude mít rozsáhlé možnosti editace .

S tím ale souvisí i samotná implantace špičkových technologií přímo do těla. Hlavní postava se tak postupem času dostává k lepším a lepším technologiím, což zásadně mění její vzhled, a také schopnosti .

Ve hře se však nedočkáme pouze technologií v rámci těl samotných obyvatel, ale přijdou na řadu také různá vozidla. Vše pochopitelně ctí futuristický styl a najdeme tu celou řadu aut , ale také motorek , které bude možné využít. Samotné město by mělo být živoucím ekosystémem a ulice by měly být plné dopravních prostředků . Dle všeho je jízdní model zpracován velmi dobře, takže se mohou hráči těšit na silný požitek.

Hra nabídne speciální vyšetřovací schopnost. Sice jsme už v titulu Zaklínač 3 zažili to, že Geralt mohl pomocí svých dovedností pátrat po stopách v okolí, ale Cyberpunk má umožnit vyšetřování jiné úrovně. Bude možné se vžít do pocitů jednotlivých osob, jejich svalů, emocí, myšlenek a pocitů. Pokud to bude v praxi fungovat dobře, půjde o velmi revoluční způsob, jak pátrat po stopách. Takzvaný braindance se odehrává v hlavě hlavní postavy, ale umožnuje mu použít veškeré speciální dovednosti k nalezení stop .

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Samotné herní prostředí bude velmi zajímavé. Bude se jednat o Night City , které bude rozdělené na několik distriktů, které v podstatě bojují mezi sebou. Najdeš zde sektory Little China , Kabuki , Charter Hill and North Oak , Japantown , Downtown , Corpo Plaza , Wellsprings , The Glen , Vista Del Rey a mnoho dalších.

Ve své podstatě tu jednotlivé čtvrti nahrazují typické biomy , které známe z jiných videoher . Každá čtvrť je unikátní vzhledem, obyvatelstvem , sociálními rozdíly či nářečím atd. Město je velmi komplexní, ale v každé čtvrti to chodí jinak a ty se budeš muset naučit, jak zde přežívat.

Velké problémy ti také budou dělat gangy , které po městě operují. Jsou to například Scavengers , Valentinos , Tyger Claws , The Moxes , Animals a další. Každý má své specifické příslušenství a postupy. Připrav se tedy na ostré souboje.

Titul je zpětně kompatibilní i na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X . Tvůrci z CD Projekt RED navíc dodávají, že budou v příštím roce vydávat i next-gen verzi Cyberpunku , která maximálně využije obě nové konzole. Pro majitele PlayStation 4 a Xbox One verzí hry bude upgrade zcela zdarma .

Nelze pochybovat o tom, že Cyberpunk 2077 bude skutečně obrovská hra plná překvapení a pokročilých technologií. Jen doufejme, že celá vize autorům nepřerostla přes hlavu.