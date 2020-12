Na kinofilm, na digitál, z auta, z letadla, s kamerou, s foťákem, s Iron Many na Havaji, s Vavřincem Hradilkem na kajaku, ve sportu, v reklamě, v realitě. I v té virtuální. Dan Vojtěch definuje univerzálního fotografa 21. století . Má za sebou vítězství v mezinárodní fotografické soutěži Red Bull Illume , dokonce i v posledním roce vznikly z jeho šuplíku hned dva velké projekty – technologická dystopie Wave s Tomášem Slavíkem a spojení videomappingu a skateboardingu , které ztvárnil spolu s Maximem Habancem a audiovizuálním Lunchmeat Studio.

Fotograf, kterého jako studenta odkojily legendární sportovní časopisy Dirtbiker a Board a který poprvé usedl do kokpitu akrobatického letadla v barvách pánského časopisu Maxim (jen aby o několik let později nafotil kouzla pilota Martina Šonky nebo The Flying Bulls spolu se stíhačkami Gripen ), se s námi pobavil nejen o svých letošních projektech, ale také na téma sportovní fotografie a kreativity .

Věříš na rozhodující okamžik?

Člověk se může připravit, ale ten moment je hrozně krátký. Jestli se trefíš a vyfotíš člověka takového, jaký doopravdy je, to závisí jen na tobě. Vždycky se snažím si předpřipravit co můžu zakomponovat, zaostřím si… Pak už jen koukám do hledáčku nebo jen očima na sportovce a sleduju každý jeho pohyb. Nic jiného. A snažím se vystihnout ten jeden rozhodující okamžik, který ten pohyb vystihuje.

Fotíš sportovce tak, jak je vidíš ty? Nebo tak, jak se vidí oni?

Snažím se to dělat podle sebe, jinak by mi to asi nešlo. Třeba firma jako Red Bull chce mít na fotce branding, logo. To je velká výzva. Pracovat s logem přirozeně je dřina a udělat to tak, abych byl spokojený já, sportovec i firma, je tvrdý oříšek. Běžně si ale sportovce stylizuji já – jen občas vznikne něco náhodou. Sami sportovci ale často mají dobré nápady a byla by škoda je nevyslyšet.

Kajakář Vavřinec Hradilek © Dan Vojtěch - Red Bull Content Pool

Pracuji s různými typy fotek. Jeden typ, který ze světa sportu určitě znáš, je hero póza, což je podle mě ta část osobnosti sportovce, která je nejvíce vidět. Oni jsou hrdinové, musí se překonávat, je to pro ně přirozené. Každý z nich ten pocit dobře zná, ví, jak si připadat dobrý. To je jejich vnitřní motor.

Druhá věc je ukázat sportovce takové, jací doopravdy jsou – v přirozeném prostředí, různé momentky, něco, kdy se hrdinství ukrývá. Dan Vojtěch, fotograf

Oba tvoje letošní projekty na realizaci dlouho čekaly v šuplíku. Jak k nápadům přistupuješ?

Nikdy není jen jeden nápad, je jich víc najednou. Člověka napadne koncept, pak ho napadne osoba nebo lokace, která by se dala využít a tak dál – skládá se to jako puzzle. Díl po dílu mě napadají další a další věci, až je z toho celý projekt. Mě nebaví dělat věci furt stejně, takže se snažím vymýšlet techniky nebo koncepty a ukázat běžné sporty v jiném světle.

Ve středu všeho je ale sport. Dokážeš si představit, že se realizuješ i jinde?

Dělám spoustu jíných věcí (reklamní fotografii, auta), ale ke sportu mám nejsilnější vztah. Když mě něco napadne, projektuji to právě do odvětví, které mám nejradši. V komerčním světě sporty moc často nefrčí, pro mě je tohle jedinečná příležitost se kreativně vyblbnout a udělat něco nového. Extrémní sporty jsou zajímavé samy o sobě – sportovci jdou do extrémů, když jim něco řekneš, tak to udělají. Fotí se mi to samo, přirozeně, jednoduše, nemusím nad tím tolik přemýšlet a jen si to užívám.

Posouvá fotograf extrémních sportů sám i sportovce?

Určitě. V jejich nátuře je jít na hranu. Tím se učí a posouvají se dál. Ježdění ve tmě vypadalo tak, že první den to Maxovi dělalo docela problém, o pár dní později už jezdil za tmy, jako by se nechumelilo. U Tomáše to pushování bylo znázorněné tmou, která ho ve videu prohání – ani za nic nebrzdí, posouvá se dál. To je podstata extrémních sportů.

+1

Stalo se ti někdy, že bys měl vymyšlený projekt a něco by se pokazilo? Někdo se kousl nebo rozsekal?

Naštěstí ne. Já do toho sportovcům tolik nemluvím – řeknu, ať si to rozmyslí a pokud do toho chtějí jít, ať do toho jdou. Snažím se to nafotit co nejrychleji, aby se nedřeli. To, že dělám s profíky, často jedněmi z nejlepších ve svých oborech, znamená, že jim můžu plně důvěřovat.

Jak jste vlastně virtuální projekci skateparku spolu s Lunchmeat Festival a Maximem Habancem pojmenovali?

Opravdu to chceš vědět?

Určitě.

Moc se nezalekni, radši to přečtu… SPACE 3D RETEXTURED 8X FULL HD 3D 25 P. My jsme si dělali srandu, že by se to tak mohlo jmenovat. A tu srandu jsme si dělali tak dlouho, až jsme to takhle pojmenovali. Vysvětlím ti to. Space označuje prostor, Retextured znamená, že jsme změnili textury, 8x FULL HD označuje 8 FULL HD projektorů v 3D prostoru, 25 P značí rychlost zaznamenávání. Ten název dává smysl.

Sleduj Maxima Habance ve virtuálním skateparku MaxSpace

Nápad na videomapping v kombinaci se skateboardingem jsi nosil v hlavě?

Už delší dobu si hraju s geometrickými tvary, prostorem a čárami, snažím se tyhle věci nějak zjednodušovat. Už jednou jsem s Maxem Habancem dělal projekt, ve kterém jsme natáhli reflexní pásky a fotili takové jednoduché fotky, takže jsem věděl, že to jde. Co se týče tohohle projektu, asi před rokem jsme dělali menší test, když jsme vzali 3 projektory a zkusili něco podobného. Fungovalo to dobře. Teď přišel ten pravý čas – všichni jsme měli až moc volného času, byli jsme nevybití, chtěli jsme tvořit.

Udělali jsme to jako parta nadšenců – měli jsme čas, měli jsme nápad, kluci poskytli techniku, Maxim svojí halu a svůj skill. Tak jsme to spojili a udělali si něco jen tak pro radost. Dan Vojtěch, fotograf

Nikdo nikomu neříkal, co má dělat. Všichni dělali to, co dělají celý život. Kluci z Lunchmeatu si nastavovali projektory, Martin točil video, já jsem si fotil fotky a Max jezdil. Ta tvůrčí atmosféra byla super, nikdo neříkal, co jak má přesně být. Absolutní volnost nám umožnila vytvořit to nejlepší, co umíme.

Maxim Habanec © Dan Vojtěch / Red Bull Media House 01 / 07

To zní hezky. Ale jak to vypadalo v praxi?

Já jsem měl v hlavě koncept, že nasvítíme halu. To jsme prokonzultovali s klukama z Lunchmeatu, kteří řekli, co je technicky možné, co se dá nasvítit. Pak jsme specifikovali, které překážky nasvítíme a jak nastavíme projektory. Nakonec jsme udělali test toho, jak to vypadá. Když testy vyšly, rozmístili jsme projektory. Kluci to pak tři dny mapovali. Tři dny se přidělávaly projektory na určité traverzy, aby se přesně překrývaly. Pak se musel udělat 3D model skateparku, abychom mohli říct: teď nasvítíme jen funbox, teď jen zadní část. Nakonec jsme to rozsvítili a kluci šli jezdit. Když jsme natočili jednu překážku, přesunuli jsme se na další, zkusili jsme další tvary a možnosti projekce. Jeden člověk jezdil, ostatní běhali. Když jsme byli spokojení, šli jsme dál.

Fungovalo to naprosto organicky. Nebyl přesný plán. Díky tomu byli všichni nadšení, spokojení. Večer jsme si ugrilovali, dali jsme si pivo a těšili jsme se na to, co budeme dělat další den. Zní to idealisticky a dokonce to idealistické fakt bylo. Všichni si to užili, a to bylo i poselství tohohle projektu – něco udělat, využít volné kapacity. Nikdo jsme si neříkali o peníze, všichni pracovali zadarmo a šli jsme si to prostě užít. Nejtěžší bylo přesvědčit sebe a ostatní, že to bude v pohodě a že se nám to může podařit.

Bylo by super udělat event, kde by lidé mohli jezdit v uměle vytvořeném (nasvíceném) prostředí. Daly by se nasvítit překážky, proměňovat projekce, posunout to do živého zážitku. Dan Vojtěch, fotograf

+4

Šuplíkovkou byl i projekt Wave s Tomášem Slavíkem. Jak došlo k jeho realizaci?

Byl. Na začátku byl nápad – vytvořit svět, kde se prostředí proměňuje do takových černobílých čar. Ten nápad se postupně vyvíjel, až před dvěma lety nastala chvíle, kdy jsme se rozhodli pro realizaci. Začali jsme hledat lokace a obsazení. Dostal jsem se takhle do pozice fotografa–producenta nebo kreativního directora – byl jsem u zrodu myšlenky a volil jsem lidi, co ten nápad pak zpracovávali a hráli v něm roli. Moje byla jen představa.

Původní koncept byl video, co má dvě části. V první Tomáš uniká a snaží se nebýt pohlcený, ve druhé se měl pohlcený Tomáš ocitnout v onom světě. To ho vyděsí, pak zjistí, že ten svět může ovládat a na konci z něj uniká. To se pak postupně transformovalo, přeměňovalo se, až vzniklo to, co vzniklo.

Wave: Tomáš Slavík ohýbá hranice reality v akčním videu

Jsi spokojený s výsledkem?

Vím, co se dalo zlepšit, ale jsem spokojený. Člověk nad tím furt dokola přemýšlí, ale mě se to líbí, lidem se to líbí, přidali jsme k žánru bike editu něco nového, neotřelého. Důležitá pro nás byla myšlenka – spousta lidí s někým zápasí a důležitý je se toho nebát, spíš s tím bojovat a nakonec to třeba dobře dopadne. Tuhle myšlenku jsme do videa dostali.

Jaký je tvůj vztah k akrobatickému létání?

Letadla mám rád, užívám si to. Když letím hlavou dolů a nemusím u toho fotit, je to zábava. Když pak jedu z letiště, mám nádherně vyčištěnou hlavu, myslím, že kluci mají krásnou práci.

Když jsme fotili Flying Bulls se stíhačkami Gripen, chtěl jsem vytvořit záběr, kde letí letadla pod námi a my je zabíráme zeshora. Dva Gripeny, dva letouny Flying Bulls a pod nimi česká krajina. Letěl jsem v letadle se Standou Čejkou a já fotil hlavou dolů. Když jsme letěli s Gripeny a chtěl jsem fotit, zjistil jsem, že jsem se posunul a že mám plexisklo před obličejem. Nemohl jsem si dát před obličej foťák, takže jsem to musel risknout a fotit od pasu, naslepo a doufat, že to vyjde. A vyšlo to.

Ve vzduchu člověk nesmí riskovat – hodina letu s Gripeny stála asi milion korun. Tam už nebyl čas na chyby. Dan Vojtěch, fotograf

Takovéto setkání se málokdy vidí © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool

V doprovodu armády © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool

Na který projekt vzpomínáš hodně rád?

Po párty Red Bull Illume v Chicagu, kde bylo předávání cen a kde jsem vyhrál 1. cenu v sekvenci s Flying Bulls, jsme odletěli na Havaj fotit Iron Many na velký formát na Polaroid. Ojedinělé bylo, že na tuhle netradiční formu Red Bull vůbec přistoupil. Fotili jsme na polaroidové filmy, které začala znovu vyrábět jedna firma – technologie byla stará několik desetiletí, filmy nedokonalé s vadami a díky tomu byl každý snímek originál. Nikdy jsi nevěděl, jak ta fotka bude vypadat. Potřeboval jsem vyfotit 60 fotek, ale s sebou jsem měl jen 50 fotek. Podmínky byly náročné – 40 stupňů, sluníčko, museli jsme tahat chemikálie, abychom vytvořili negativ. To byla podmínka projektů, muselo se to povést na první dobrou. A povedlo.

Natascha Badmann © Dan Vojtěch/Red Bull Content Pool

Camilla Pedersen © Dan Vojtěch/Red Bull Content Pool

Co plánuješ dál?

Ideálně to, co dělám teď, ale líp. To je dlouhodobý plán. Konkrétní projekty teď v hlavě nemám, takže budu spíš čekat na porod třetího dítěte, pak si to trošku užiju a uvidim. Ale ono bude dobře.