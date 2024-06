Albi: Co si budem, jakmile vytáhl Daivi Bena na stage na Nemusím Nic v battlu proti Julienkovi, tak to jsem byl jakože „ouuuuha“, to už vypadá dost na vyhraný battle, protože ten show-off byl fakt super.

A tanečně se mně nejvíc líbil battle Angela vs. Berry. Ani nevím proč, ale tady jsem si opravdu vyloženě užíval Angely energii a bylo to pro mě mega příjemné, protože jí to fakt sedlo.