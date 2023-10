Maxim Habanec: To se ani nedá srovnávat, bylo to jako dvě úplně jiný akce. Na Štvanici to mělo vibe jak Mystic závody. Bylo to hlasitý - hodně lidí, kteří fandili. V Japonsku to bylo o stovce, max dvou stovkách lidí, kteří se v klidu koukali na skateboarding a pak se postavili do přesně rovný organizovaný fronty a nechali si podepsat skejty.