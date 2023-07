❗Musíš vědět: Novou šampionku League of Legends můžete podrbat

Když vloni v květnu přestoupil do renomovaného klubu OG, fanoušci se dmuli pýchou. I když Adam „NEOFRAG“ Zouhar předváděl slušné výkony, byli společně s Rusem Degsterem první, kdo musel z kola ven. OG českého riflera odsunuli k 20. červnu na lavičku, a tak mu s největší pravděpodobností nezbude nic jiného, než si najít nové angažmá.

V červnu bylo na přestupovém trhu hodně rušno. Z domácí scény fanoušky asi nejvíc zasáhl nečekaný konec Dominika „blogg1se“ Janity v týmu Sampi. „Nevím, co bych k tomu napsal, jsem ještě trošičku zaskočený, i když už je to pár dní. Jen abych vyvrátil nějaké teorie, že šlo o nějaký konflikt nebo tak, kluci mi řekli, že se jedná o můj styl hraní, který jim úplně nevyhovuje a představujou si od awpčka trošku něco jiného,“ napsal k tomu později na blogg1s na Twitteru.

Přesuny nastaly také u týmu Enterprise , kde na lavičce skončil Martin „Pechyn“ Pechoušek , z lavičky se zase přesunul zpátky do týmu Robert „manguss“ Kasper a Josef „MoriiSko“ Maurenc . Entropiq po čtyřech měsících znovu vyházel kompletně celou sestavu, včetně Filipa „AJTT“ Dolenského .

Rušno bylo také ve světě, NaVi se rozloučili hned s trojicí hráčů, v základu zůstal jenom s1mple a b1t . Complexity Gaming si zas z týmu Liquid přetáhli EliGeho . Vitality překvapivě vyhodili svou dánskou hvězdu dupreeha , který z toho byl sám zaskočený. „Moje pátá výhra Majoru s Vitality byla výjimečná. Nemám pocit, že bychom se současným týmem došli na konec cesty, ale respektuji rozhodnutí Vitality a přeji jim to nejlepší,“ napsal.

Přestupy se samozřejmě nedotkly jen Counter Strike, v Dotě 2 přišel o angažmá v Team Secret Miroslav „BOOM“ Bičan , v League of Legends midař Šimon „OMON“ Říháček přestoupil do německého celku NORD Esports.

Ti nejlepší světoví Dota 2 hráči se právě sluní v Indonésii na exotickém ostrově Bali. Právě tam se totiž koná další z Major turnajů a o postup do play off bojuje i český offliner

Ti nejlepší světoví Dota 2 hráči se právě sluní v Indonésii na exotickém ostrově Bali. Právě tam se totiž koná další z Major turnajů a o postup do play off bojuje i český offliner Jonáš „Saberlight“ Volek . S týmem Shopify Rebellion, a po boku slavných hvězd Arteezyho, Abeda, Cr1t- a Flye, mají v základní části turnaje na svém kontě tři remízy a jednu porážku, což zatím stále stačí na postup. O postup hraje také slovenský hráč Oliver „skiter“ lepko s týmem Tundra Esports.

Samotné play off startuje 5. července, grandfinále se pak uskuteční o čtyři dny později.

Vývojáři League of Legends slyší přání svých hráčů. Nové šampionce, dali totiž vskutku zajímavou funkci – můžete ji podrbat za ušima i na bříšku. Naafiri je totiž fenka a kdo by odolal, aby si ji hned nepohladil. Nenechte se ale zmýlit, Naafiri rozhodně nebude jen nějakým psem, který štěká, ale nekouše. Ve hře je totiž assasinkou , která bude útočit ve smečce.

