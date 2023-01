Esport Bulletin 12/22: Guardian se loučí, Campus Clutch ovládli Američané

Part of this story

🚀 Zpráva No. 1: Češi v Campus Clutch váleli, ve čtvrtfinále ale narazili

. Co všechno se v

Měsíc se s měsícem sešel a je tady konec roku 2022 , který byl na poli profesionálního hraní vskutku plodný . Kromě posledních letošních turnajů vrcholí také přestupové období . Co všechno se v prosinci událo? Dej si nový esport bulletin.

Měsíc se s měsícem sešel a je tady konec roku 2022 , který byl na poli profesionálního hraní vskutku plodný . Kromě posledních letošních turnajů vrcholí také přestupové období . Co všechno se v prosinci událo? Dej si nový esport bulletin.