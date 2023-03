Esport Bulletin 2/23: Boombl4 se vrací na scénu, Slavia vládla ve FIFA

do vítězného konce. Jeho tým G2 potvrdil roli favorita a lehce proplul až do samotného finále. V grandfinále hráči G2 narazili na Heroic a s přehledem je porazili v poměru 3:1 na zápasy, za kratší provaz táhli jen na Infernu. Potvrdili tak pozici světových jedniček.

Do čtveřice všeho dobrého. Nikola „Niko“ Kovač konečně dotáhl finále na slavném turnaji IEM Katovice do vítězného konce. Jeho tým G2 potvrdil roli favorita a lehce proplul až do samotného finále. V grandfinále hráči G2 narazili na Heroic a s přehledem je porazili v poměru 3:1 na zápasy, za kratší provaz táhli jen na Infernu. Potvrdili tak pozici světových jedniček.

