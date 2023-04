patří už řadu let mezi esportové stálice.

Counter-Strike: Global Offensive patří už řadu let mezi esportové stálice. Příští rok ho zřejmě nahradí druhý díl, letos se ho na kompetitivní scéně ještě nedočkáme. Kteří profesionální hráči ale momentálně patří mezi ty, které se vyplatí sledovat? Udělali jsme ti výběr několika zajímavých jmen. ☝️

Jednadvacetiletý „AWPčkař“ pochází z Ruska a na profesionální scénu nakoukl v roce 2018. O rok později už hrál v týmu Gambit Youngsters, v sestavě pro nadějné hráče vydržel jen půl roku, než si ho trenéři vytáhli do hlavního týmu. V Gambitu pomohl například k zisku 3. - 4. místa na PGL Major Stockholm 2021 a ve stejném roce byl na IEM Katowice vyhlášen nejlepším hráčem turnaje .

Sh1ro v dubnu loňského roku přestoupil do týmu Cloud9, kde hraje do dneška . První major v novém týmu sice nevyšel úplně nejlépe, v Riu se ale dokázal předvést a očekává se, že v letošním roce půjdou jeho výkony strmě vzhůru a totéž se očekává i od týmu Cloud9, který má se současnou sestavou vysoké ambice.

Niko pro fanoušky CS:GO rozhodně není žádnou novinkou. Šestadvacetiletý Bosňan se do světa velkého CS:GO poprvé podíval v roce 2015, kdy si jeho talentu všiml tým mousesports a podepsal s ním profesionální smlouvu. Už tehdy coby osmnáctiletý mladíček dokázal udivovat svými fantastickými výkony .

O tři roky později se dohodl na přestupu s G2, kde se v jednom týmu sešel se svým bratrancem huNterem. A byl to dobrý krok, s G2 navíc letos konečně po třech nevydařených pokusech ovládl finále IEM Katowice, jednoho z největších turnajů vůbec. Odhaduje se, že za svou kariéru v turnajích vyhrál kolem 25 milionů korun . Ač nepatří mezi nějaké nováčky, rozhodně se ho vyplatí sledovat i tuhle sezonu, jeho tradičně výborné výkony dokáže ošperkovat sem tam parádním clutchem, či nějakou novou strategií.

Z týmu G2 Esports rozhodně stojí za zmínku ještě jeden z hráčů. Tím není nikdo jiný, než mladičký supertalent m0nesy. Teprve sedmnáctiletý odchovanec juniorského týmu NaVi do G2 přišel na začátku loňského roku a takřka okamžitě na sebe strhl veškerou pozornost. Za svou zatím kratičkou kariéru stihl vyhrát přes 280 tisíc dolarů , s G2 ovládli několik turnajů, včetně toho největšího – IEM Katowice.

Ač se na něj v loňském roce pořád pohlíželo jako na nováčka, letos mu už nikdo nic darovat nebude. Hráči se na mladičkého AWPčkaře zaměřují čím dál častěji a případné chyby mu už nikdo odpouštět nebude . To ho však může ještě posílit a G2 může vyšvihnout na nejeden vrchol.

Dalším mladým talentovaným hráčem, který se ale na rozdíl od m0nesyho na profesionální scéně už něco nastřílel, je jednadvacetiletý Dán stavn z týmu Heroic. Stavn však neválí jenom s AWP, eliminovat soupeře dokáže prakticky s čímkoliv . K lásce k CS:GO ho přivedli dva starší bratři, kteří rovněž hráli profesionálně, až stavn se ale dokázal probojovat mezi elitu. Do dnešního dne vydělal přes 462 tisíc dolarů.

5️⃣ Danyyl „headtr1ck“ Valitov – Ninjas in Pyjamas

Na profesionální scéně je teprve pár měsíců, už ale pomalu začíná vystrkávat růžky. Teprve osmnáctiletý ukrajinský rifler patří mezi další odchovance juniorského týmu NaVi a v NiP rozhodně do počtu není . Pravidelně se ve statistikách umisťuje v horních příčkách a až nasbírá trochu zkušeností a otrká se mezi hvězdami, na které se byl zvyklý dívat zatím v televizi, může se probojovat i mezi ty nejlepší.

Ještě v NaVi prozradil, že nejraději má pozici druhého AWPčkaře a mezi jeho vzory patří krajan S1mple. „ Líbí se mi jeho styl, jeho sebevědomí, jak pokaždé soupeře znervózní a bojí se ho. Měl by být vzorem pro všechny ,“ chválil ho.

