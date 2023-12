Co musíš vědět o EA Sports FC 24?

O posledním listopadovém víkendu se na brněnském výstavišti představilo osm nejlepších hráčů Česka ve fotbalovém simulátoru EA Sports FC 24 . Po skupinovém vyřazování se nejlepší čtyřka nakonec zformovala do složení Totik z Viktorie Plzeň, Matejs z Bohemians, T9Laky ze Slavie a Seron ze Sparty.

Cesta do finále byla plná zajímavých bojů. To třeba T9Laky jednou prohrál vysoko 2:6 , aby hned následně zdecimoval soupeře výhrou 7:0 . Za zmínku stojí také semifinálová bitva Matejse se Seronem , kterou rozhodly až penalty.

Českým mistrem se na šampionátu nakonec ale po jedné z nejvyrovnanějších bitev, které na brněnském výstavišti byly, stal Matejs . T9Lakyho překonal až v prodloužení a obhájil tak výhru z loňského roku . „Tuhle trofej si hodně považuji, hlavně kvůli té atmosféře, kterou tu fanoušci udělali. Moc jim za ní děkuji. I za to, že mně a T9Lakymu tak fandili,“ radoval se po výhře. Kromě skleněného poháru pak obdržel i finanční odměnu 25 tisíc korun.

EA Sports FC 24 je jednou z nejhranějších videoher na světě a Red Bull o tom moc dobře ví. Na africkém kontinentu například pořádá oblíbený turnaj Red Bull Hattrick , kde se pravidelně objeví hned několik zajímavých talentů. Konal se už v Jordánsku, Egyptě nebo Kuvajtu. Za zmínku také stojí turnaj Red Bull UnEverse , kde skupina vybraných hráčů bojuje proti vyzyvatelům v balíku několika zábavných her. A právě EA Sports FC 24 (tehdy ještě FIFA) bývá jednou z nich.

Kromě turnajů ale Red Bull podporuje hned několik týmů a hráčů. Bylo by překvapením, kdyby fotbalový klub FC Red Bull Salzburg neměl vlastní gamingový tým. Tím je RBLZ Gaming , který má ve své sestavě hned čtyři zajímavá jména a je aktuálně vůbec nejúspěšnějším týmem na světě. V jeho barvách hraje například dvacetiletý Němec Umut , který je považován za hvězdu německého esportu. Čtyřikrát za sebou vyhrál ocenění Nejlepší efotbalista roku a za svou kariéru nastřádal neuvěřitelných 659 tisíc dolarů .

Hráčů reprezentujících Red Bull je ale mnohem více, například mladičký Yvng Savage z Jihoafrické republiky se v šestnácti letech – poté, co na svém prvním turnaji porazil 512 hráčů – stal vůbec prvním africkým hráčem pod křídly Red Bullu.

Nový díl fotbalového simulátoru od EA Sports vychází pravidelně každý rok, není proto divu, že hned po vydání není v úplně nejlepším stavu a naštvaní hráči ho začnou bombardovat záporným hodnocením. Letos ale byli naštvaní ještě před samotným vydáním. Co je tak namíchlo?

