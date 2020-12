Jaká témata na tebe čekají?

Populární streamer Mazi se vrátil do eSuby

🔛 Přestup měsíce: Populární streamer Mazi se vrátil do eSuby

🔛 Přestup měsíce: Populární streamer Mazi se vrátil do eSuby

Český šampionát proběhl i pro hráče mobilních her

🏟️ Turnaj: Český šampionát proběhl i pro hráče mobilních her

🏟️ Turnaj: Český šampionát proběhl i pro hráče mobilních her

👻 Host: Erik „HakkiJunior“ Leštach vzpomíná na doby, kdy válel v TrackManii

profesionálnímu hraní již pár let nevěnuje, není tomu tak dávno, kdy patřil mezi československé esportové hvězdy v závodní hře

Ač se Slovák Erik „HakkiJunior“ Leštach profesionálnímu hraní již pár let nevěnuje, není tomu tak dávno, kdy patřil mezi československé esportové hvězdy v závodní hře TrackMania . Dvakrát se stal mistrem České republiky a ovládl dokonce i Mistrovství světa, díky čemuž se dostal pod křídla stáje Red Bull Racing . Jak na své roky nadvlády vzpomíná?

Ač se Slovák Erik „HakkiJunior“ Leštach profesionálnímu hraní již pár let nevěnuje, není tomu tak dávno, kdy patřil mezi československé esportové hvězdy v závodní hře TrackMania . Dvakrát se stal mistrem České republiky a ovládl dokonce i Mistrovství světa, díky čemuž se dostal pod křídla stáje Red Bull Racing . Jak na své roky nadvlády vzpomíná?