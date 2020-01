Jaká témata na tebe čekají?

🦹 Dota 2: Banu na Twitchi se nevyhnul ani slavný n0tail

Twitch na svých pravidlech lpí a žádné jejich porušení si nenechá líbit. Netýká se to ovšem jen malých streamerů, Twitch se nebojí brojit ani proti těm nejslavnějším. To na vlastní kůži okusil dvojnásobný šampion prestižního turnaje The International ve hře Dota 2 Johan „n0tail“ Sundstein .

n0tail © facebook.com/n0tail

Kapitán týmu OG ve svém vánočním streamu chtěl hrát za Sudsteina a ostatní hrdiny označil homofobními výrazy . Vskutku vánoční idylka… Netrvalo ovšem dlouho a Twitch mu účet zabanoval, na jak dlouho však nespecifikoval.

⚽ FIFA: Seron přestupuje do týmu Sampi, ten tu zas otevírá dům na gaming

Dominikovi „Seronovi“ Čermákovi je teprve 15 let, na poli gamingu si ovšem takřka okamžitě dokázal vybudovat silné jméno. Seron se totiž ukázal být jedním z nejlepších a nejnadějnějších hráčů fotbalové simulace FIFA . Díky jeho umu si ho všiml esportový tým prvoligových Teplic. Po skvělých výsledcích v listopadovém offline finále iSport LIGY si ho všiml i český fotbalový reprezentant Jakub Jankto a vzal ho pod svá křídla do svého prestižního týmu Sampi .

Kromě nové tváře se Janktův tým pochlubil ještě jednou novinkou. V průběhu roku plánuje záložník hrající v italské Sampdorii Janov nedaleko Prahy otevřít historicky první český gamingový dům . Ten bude o ploše 538m² a svůj „domov“ zde najde 10 profesionálních hráčů. Sampi tým si od toho slibuje posun hráčů vpřed, plánuje se totiž konkurovat těm nejlepším týmům světa.

🔛 Přestup měsíce: Nejlepší český hráč CS:GO oskar se prý vrací

Nejlepší český hráč FPS hitu Counter-Strike: Global Offensive se po krátké pauze prý vrací na scénu. Tomáš „oskar“ Šťastný naposledy působil v týmu HellRaisers a moc se mu tam nedařilo.

„Naše forma a komunikace si moc neklikla a mám docela strach, co přijde,“ naznačil už v srpnu, když ho český tým eSuba uváděl do své Síně slávy. Jeho slova se potvrdila o pouhé dva měsíce později.

oskar © facebook.com/csoskar

Oskar však ještě končit nehodlá. Dlouho se špitalo, že už si našel nový tým, nikomu se ale nepodařilo vyčmuchat jaký. Důvěryhodný web DBLTAP prozradil, že je český AWPer kousek od podepsání smlouvy s německým týmem Sprout . Čeká nejlepšího českého hráče restart kariéry a zvládne ještě ukázat, co všechno dokáže?

🎥 VIDEO: Esportové hry ve 120 vteřinách – Overwatch

Overwatch

⚔️ LoL: Hráčka mezi profíky a nová kolekce luxusního oblečení

Další genderové stereotypy probořeny. Brazilská hráčka Júlia „Mayumi“ Nakamura se dokázala jako první hráčka po Remilii probojovat do základní sestavy týmu v League of Legends. Supportka bude hrát v organizaci INTZ Esports a přestože se s jejím zapojením počítalo až v roce 2021, dokázala svými schopnostmi přesvědčit šéfy, aby jí dali šanci už letos. V prosinci si střihla svůj debut. V rámci Superligy ABCDE se představila proti Uppercut esports , se kterými její tým padl 1:2 na zápasy. Dokáže tato sedmnáctiletá talentovaná hráčka inspirovat další ženy?

A propojení žen s League of Legends hráčkou nekončí. Tým už kdysi oznámil spolupráci s luxusní módní značkou Louis Vuitton , která do hry vytvořila kolekci doplňků a dokonce vytvořila pouzdro na trofej. Teď došlo k dalšímu velkému kroku. LV totiž přišel na trh se speciální kolekcí inspirovanou právě touto populární MOBA hrou. Nejedná se však zrovna o levnou záležitost, třeba taková parka vás vyjde na 4 tisíce dolarů , tedy nějakých 90 tisíc korun. A to už musíte být opravdový fanoušek hry…

⭐ Slovo měsíce: Flickshot

Tento výraz se používá zejména v FPS hrách a popisuje rychlý pohyb, během kterého v extrémně krátké době hráč zneškodní protivníky.

👻 Host: Seronovi jsem slíbil, že z něj udělám profíka, řekl manažer v Teplicích

Sám si občas ještě na nějakém turnaji zahraje, v poslední době se ale věnuje spíše jiným hráčům. Štefan „Šragi“ Šraga působí ve fotbalových Teplicích na pozici manažera esportového týmu . Byl to právě on, kdo uviděl v mladém Seronovi potenciál a slíbil mu, že ho dostane na výsluní. Co říká na jeho přestup a dokáže ho někdo v týmu vůbec nahradit? Trochu jsem ho vyzpovídala!

Šragi © Šragi – Archiv

Ty jsi manažerem esportové sekce fotbalových Teplic. Prozradíš, co tvá práce všechno obnáší?

V týmu FK Teplice mám na starosti kompletní sekci esportové sekce. Starám se o hráče, připravuji reporty z turnajů, pravidelné statistiky a zároveň vyřizuji pozvánky na různé turnaje. Teď už nemusíme jezdit na každý menší turnaj, posunuli jsme se a chceme být vidět na větších eventech. S marketingem mi pomáhá „Kovi“ a cokoliv potřebuju sdílet, nafotit, je mi vždy k dispozici. Tato spolupráce je velká srdcovka.

Ty jsi vlastně vychoval jednoho z nejlepších současných hráčů FIFA – Serona. Viděl jsi v něm od první chvíle potenciál?

Je paradox, že při našem prvním setkání jsem ho na turnaji porazil. Byla to ale náhoda. Hrál neskutečně, jen mu nepřála hra. Potenciál jsem v něm viděl od prvního momentu. Hrál tu hru jinak než všichni ostatní, což se později projevilo i na turnajích, kde u nás porážel elitu. Šel jsem za jeho taťkou a řekl mu, ať mi věří a že z jeho syna do roka udělám profíka. Neuplynul ani rok a sen se splnil.

Šragi a Seron © Kovi

Seron nedávno přestoupil do prestižního týmu Sampi, který vlastní fotbalový reprezentant Jakub Jankto. Jak se přestup vůbec rodil?

Dlouho jsme tuto věc tajili. Po ukončení turnaje iSport LIGA jsem dostal víc nabídek. Některé jsem odmítl hned, protože jsem u nich viděl cíl na Dominikovi jen „vydělat“ nebo se mi to prostě nelíbilo. Kuba mi paradoxně napsal jako jeden z posledních, ale po pár telefonech a zprávách bylo jasné, že tohle je to, co bych si pro Dominika přál. Měl u nás sice ještě podepsanou smlouvu, která končila až v září příštího roku, ale neváhal jsem mu ji předčasně ukončit, aby mohl podepsat novou s týmem Sampi. Mezi námi to nebylo vůbec o spolupráci hráče s manažerem, toho kluka beru jako rodinu.

Momentálně máte v Teplicích novou krev. Dokáže ho někdo výkonnostně zastoupit?

Momentálně máme v týmu dva hráče. Dalas je zkušený, dosahuje skvělých výsledku a patří u nás mezi TOP hráče. Miki je pro mě takový novodobý Seron. Má svůj styl, hraje jinak a opět neskutečně. Svědčí o tom i postup do finále velkého turnaje. Věřím, že v příštím roce s oběma dokážeme velké věci. To samé, co jsem dokázal s Dominikem, chci nyní i pro tyto borce.

Za námi jsou Vánoce. Prozradíš, jak jsi je trávil? Dostal jsi něco zajímavého pod stromeček?

Jelikož jsem velký workoholik, trávil jsem je pracovně. Nejdřív jsem tedy dodělal resty a až pak odpočíval. Měli jsme klasickou rodinnou večeři, po které jsme si rozbalili dárky. Čím víc stárnu, tím víc si ale uvědomuji, že Vánoce nejsou o dárcích, ale o rodině. Chtěl bych jim tedy poděkovat, že mě od samých začátků podporují. Stejně tak jsem i vděčný sponzorům, že nás podporují na všech eventech a stojí za námi. Mějte se hezky!

V zápalu hry © MANA

🔝 Video měsíce: Shroud předvedl neskutečný um

Když už jsme si o pár řádků výše vysvětlili pojem flickshot , pojďme si ho rovnou ukázat v ukázkovém případě. Bývalý profesionální hráč CS:GO Michael „Shroud“ Grzesiek se momentálně živí coby streamer a své schopnosti předvádí nyní ve hře Call of Duty: Modern Warfare .

A právě ukázkový flickshot vystřihl v rámci charitativního turnaje věnovaného veteránům americké armády . Během několika mála sekund se mu podařilo vypořádat se všemi třemi protivníky a otevřít ústa všem divákům.

📅 Lednový kalendář nejzajímavějších akcí v esportu

Česko:

Svět:

