ROZHOVOR: Zajímalo mě, jak bude vypadat můj život na plátně, říká Evka

Eva Adamczyková: Potěšilo mě, když za mnou přišel Red Bull s nápadem, že by o mně chtěli natočit film. Poprvé jsme se o tom bavili na podzim 2021, což bylo před olympiádou v Číně. Mně se to líbilo. Jenže pak přišlo to zranění a potřebovala jsem čas na zotavení. Takže pořádně jsme to rozjeli v létě 2022. Já jsem asi už od prvního momentu věděla, že do toho půjdu. Zajímalo mě, jak se dá ten můj život zpracovat a dát na plátno. Taky co zaujme režiséra a jakým směrem to povede. Pro mě je to taková nostalgie, krásná vzpomínka na vše, co jsem zažila.