Jejich hobby je dostalo hodně daleko. Tým Tomáše Adamce (CTU CarTech) z Fakulty strojní na ČVUT se přes vášeň pro podomácku vyrobené formule dostal až na natáčení s týmem Red Bull Racing . Stačilo se jen převléct do tmavomodrých kombinéz a od světové elity by je na nádvoří Pražského Hradu, kde pomáhali s natáčením videa From Castle To Castle: F1 Road Trip Českem a Slovenskem, rozeznal jen málokdo.