Představ si, že tě přijedou navštívit kamarádi ze zahraničí . Máš týden na to je přesvědčit, že Česko není jen bezejmenná končina uprostřed Evropy, ale místo s hvězdným potenciálem , zkrátka Země s velkým Z, která má co nabídnout.

Říká se, že Česko je srdcem Evropy. Pokud je to pravda, tak Praha je srdcem Česka. A srdce Prahy? To bije na Hradčanech , přímo na nádvoří Pražského hradu . Místo, kde se formule prohání po letitých dlažebních kostkách směrem k Malé Straně a kde kromě prezidenta České republiky sídlí i několik ministerstev nebo Arcibiskup, na tebe dýchne nezaměnitelnou historickou atmosférou.

