From Castle to Castle

Hned na úvod tvé rekapitulace unikátního road tripu From Castle to Castle musíš začít ve stověžaté Praze, konkrétně u Pražského hradu, odkud sjedeš na Karlův most a vydáš se také k Otočné soše Franze Kafky přímo v centru města. Pochopitelně nesmíš minout ani povinný pit stop. Nebo můžeš?

Z jihu Moravy si to nalajnuješ rovnou k našim sousedům. Ale ještě předtím, než se otočíš v Bratislavě, zajedeš do majestátních Tater. Cestou můžeš projet pár typických slovenských dědin, ale žádný stres – maximálně se s tebou odfotí, přeskočí ti formuli a ukážou ti ovce.

Co to přijelo?