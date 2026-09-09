Lišák jede proti Verstappenovi. Čím ho chce rozhodit ještě před startem?

F1
Když mu to řekli, nevěřil tomu. Ostatně kdo by věřil takové šílenosti, že odletí na jeden z nejslavnějších závodních okruhů planety, aby se tam utkal se čtyřnásobným šampionem F1 Maxem Verstappenem. V motokárách. Před zraky celého světa. S devětadevadesáti dalšími spoluzávodníky, se kterými mu bude ujíždět.
Přesně o tom je připravovaný závodní projekt Max vs 100, který vypukne 16. září a odvysílá ho živě Disney+. A my si samozřejmě nemohli nechat ujít příležitost vyzpovídat jediného českého zástupce na gridu.
Jak se vůbec zrodila možnost, že se právě ty postavíš na Silverstonu proti Maxi Verstappenovi?
Zčistajasna. Jeden večer mi napsali z Red Bullu... „Ahoj, zítra urgentní meeting.“ Myslel jsem, že jsem něco provedl. Chvilku mě napínali a nakonec prozradili, že mám možnost závodit s Maxem na ikonickém Silverstonu. Prvních pět minut jsem si myslel, že je to nějaká sranda, ale ukázalo se, že je to realita.
Jsi jeho velký fanoušek?
Jsem! Už roky fandím Red Bullu a Maxovi, dokonce jsem byl i na několika závodech (v Rakousku, Austrálii nebo Itálii), takže je to splněný sen. Max je podle mě nejlepší pilot na světě – a byť momentálně nemá nejlepší monopost na gridu, i tak z něj dokáže vždycky vymáčknout 100 procent.
Co se ti honilo hlavou, když ses to dozvěděl?
Jak říkám, nejdřív jsem tomu nevěřil. Když jsem pak pochopil, že to myslí vážně, vůbec jsem nevěděl, jak reagovat. Chvilku jsem jen koukal do prázdna a pak asi třiatřicetkrát poděkoval.
Je ve tvých očích větší úlet závodit na Silverstonu, nebo vědomí, že tě tam bude lovit Max?
Obojí je obrovský zážitek, ale to, že budu závodit s Maxem, i když „jen“ v motokárách, je splněný sen každého fanouška Formule 1. Už začínám mít noční můry, ve kterých mě Max nahání, takže jsem vyhodnotil, že bude lepší nedívat se za sebe.
Taktika se vymyslet dá. Schopnost ji provést je věc druhá.
Probíhá teď před Silverstonem nějaký tajný trénink à la Rocky Balboa?
Už delší dobu jezdím na závodním simulátoru, který mám doma, ale jestli mi to k něčemu bude, to teprve uvidíme. Nejsem žádný závodník. Párkrát jsem byl na okruhu a na motokárách, jenže mým soupeřem bude čtyřnásobný šampion F1, který závodí prakticky od chvíle, kdy se naučil chodit.
Ještě mám v plánu trénink na motokárách, které se co nejvíc podobají těm, na kterých pojedeme. A potom už mi jen drž palce, protože to bude sakra potřeba.
Existuje proti němu vůbec nějaká taktika, která nezní úplně sebevražedně?
Taktika se vymyslet dá. Schopnost ji provést je věc druhá.
Podle principu závodu bude Max startovat až za tebou. Kolik času mu hodláš ukrást, než tě dožene?
Jak dlouho, to bude záležet hlavně na mojí kvalifikaci. Nalijme si čistého vína, je to pro mě skoro nadlidský úkol. Udělám ale všechno, co bude v mých silách, abych mu to co nejvíc znepříjemnil.
Jsi nervózní?
Určitě se mnohem víc těším. Už jen fakt, že budu moct jednou svým vnoučatům říct, že jsem závodil proti Maxovi na Silverstonu, je neuvěřitelný. Budu jim to říkat každý den.
Úplně realisticky, co bys v závodě považoval za úspěch?
Když odjedeme všichni vcelku, bude to úspěch. Max říkal, že na nás nehodlá být hodný. Cituji: „I won't be f*cking nice.“ Takže neočekávám žádný přátelský závod. Ať to dopadne jakkoliv, budu spokojený. Ale jak říkám, nechám tam všechno, co mám.
Máš pro něj připravený nějaký předzávodní trash talk?
„Třikrát jsem byl na tvém závodě a ani jednou jsi nedojel. Teď se uvidíme počtvrté…“
(Čti hlubokým hlasem.)
Držíme palce!
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