„K tomu všemu prostě dospěješ – já jsem dospěl, on také. Když jsi mladý, máš nastaveno, že nemáš moc respektu k soupeřům. Všichni jsou nepřátelé, je to boj o přežití. Jak stárneš, přirozeně začneš své soupeře více respektovat. Je to otázka obecné úrovně zralosti."