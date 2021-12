Max Verstappen to dokázal! Jezdec Red Bull Racing se stal mistrem světa

Nemůžu tomu uvěřit. Celý závod jsem bojoval a pak přišla ta příležitost v posledním kole... Je to prostě neuvěřitelné. Ještě teď mě chytá křeč do nohy. Fanoušci na tribunách, můj tým i všichni doma si tu výhru tak zaslouží.

Nemůžu tomu uvěřit. Celý závod jsem bojoval a pak přišla ta příležitost v posledním kole... Je to prostě neuvěřitelné. Ještě teď mě chytá křeč do nohy. Fanoušci na tribunách, můj tým i všichni doma si tu výhru tak zaslouží.

Nemůžu tomu uvěřit. Celý závod jsem bojoval a pak přišla ta příležitost v posledním kole... Je to prostě neuvěřitelné. Ještě teď mě chytá křeč do nohy. Fanoušci na tribunách, můj tým i všichni doma si tu výhru tak zaslouží.

zkoušel celý závod různé strategie zastávek v boxech, aby získal náskok před Mercedesem, nicméně se zdálo, že to do závěrečných kol nebude stačit ani s virtuálním safety carem po rozhodnutí

Tým Red Bull Racing Honda zkoušel celý závod různé strategie zastávek v boxech, aby získal náskok před Mercedesem, nicméně se zdálo, že to do závěrečných kol nebude stačit ani s virtuálním safety carem po rozhodnutí Antonia Giovinazziho zastavit svou Alfu Romeo u nebezpečné zatáčky.

Tým Red Bull Racing Honda zkoušel celý závod různé strategie zastávek v boxech, aby získal náskok před Mercedesem, nicméně se zdálo, že to do závěrečných kol nebude stačit ani s virtuálním safety carem po rozhodnutí Antonia Giovinazziho zastavit svou Alfu Romeo u nebezpečné zatáčky.