Tohle je důvod, proč si Max Verstappen pro sezónu 2026 vybral nové číslo
Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 se musí vzdát čísla 1, alespoň na jednu sezónu. Přesně ovšem věděl, jaké číslo chce používat místo něj.
Od roku 2022, tedy rok poté, co získal svůj první titul mistra světa F1, používá Max Verstappen jako své jezdecké číslo jedničku. Nicméně vůz s číslem 1 je každou sezónu vyhrazen pro šampiona té předchozí, proto ji letos bude mít Lando Norris. Max Verstappen proto stál před rozhodnutím, jaké číslo vzít místo něj. A měl v tom rychle jasno.
Jeho volba nebyla spontánním rozhodnutím – číslo měl v hlavě už dlouho. Před svým prvním vítězstvím v šampionátu totiž používal 33, přičemž „trojku“ si v novém výběru ponechal. Bere číslo 3, která hned po jedničce patří k jeho nejoblíbenějším.
„Mým oblíbeným číslem byla vždycky trojka, kromě jedničky. Nyní si je můžeme vyměnit, takže to bude číslo 3. Číslo 33 bylo fajn, ale jedna trojka se mi prostě líbí víc než dvě. Vždycky jsem říkal, že představuje dvojnásobné štěstí, ale já už jsem si své štěstí užil ve Formuli 1,“ řekl v rozhovoru pro Viaplay, který sdílel na webu formula1.com.
Moje oblíbené číslo bylo vždycky 3, kromě čísla 1.
Číslo 3 má u Red Bullu jistou historii. Bylo to číslo, které používal DanielRiccardo. V průběhu let se stalo synonymem pro australského jezdce. Proto Verstappenova volba čísla znamená víc než jen odstranění trojky z přední části jeho vozu. Musel se ujistit, že Riccardo s tímto rozhodnutím souhlasí.
Verstappen osobně požádal Ricciarda o svolení k použití – a ten podle očekávání souhlasil. Pravidla říkají, že číslo není volné, dokud nebylo použito dvě sezony po sobě. Od Riccardova posledního závodu uběhlo méně než to, takže Verstappen musel požádat o povolení k jeho použití a následně to potvrdit u FIA.
Verstappen předtím žertoval, že by rád použil číslo 69, ale jeho otec mu to rozmluvil.
Společná historie s Riccardem
Riccardo a Verstappen mají i nadále dobrý vztah, protože si během společného závodění dobře rozuměli, a to nevyhnutelně pomohlo dvojici se ohledně čísla 3 domluvit.
„S Danielem se známe dlouho. Vždycky jsme měli skvělý vztah, velké přátelství, taky jsme se navzájem hodně respektovali, takže je to prostě skvělý chlap. Vycházíme spolu dobře, prostě to klape. Určitě na něj budeme vzpomínat jako na velmi rychlého jezdce, to myslím všichni vědí, ale také jako na skvělého člověka v paddocku,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro Sky Sports.
Od sezóny 2014, kdy si jezdci poprvé mohli zvolit vlastní číslo, je Verstappen teprve druhým jezdcem, který si vzal číslo 3. Od té doby až do roku 1996 se čísla jezdců určovala podle pořadí v šampionátu konstruktérů v předchozí sezóně. Předtím byla čísla buď přidělována týmům na dlouhá období, nebo o nich rozhodovali pořadatelé jednotlivých závodů. Je tedy teprve druhým jezdcem, který si číslo 3 nazval svým vlastním.
Příprava sezóny 2026: Co se děje?
Před začátkem akce každý tým odhalí své nové vozy ve speciálních akcích. Sekvenci odhalování zahájily týmy Oracle Red Bull Racing a Visa Cash App Racing Bulls na zahajovací události spolu s novým partnerem, slavnou automobilkou Ford, která se podílí na vývoji motorů.
Akce se konala na michiganském hlavním nádraží a všechno potřebné o ní najdeš tady, kde na tebe čeká i fascinující odhalení, o které se postaral český akrobatický pilot Martin Šonka.
Předsezónnítestování pak začíná 26. ledna na okruhu v Barceloně. Jedná se o první ze tří testů, přičemž první z nich je neveřejný a trvá pět dní.
Vzhledem k tomu, že se pro sezónu 2026 změnily předpisy, je pravděpodobné, že po jejich odhalení uvidíme poměrně drastickyodlišnévozy. Proto bude testování důležitější než v minulých letech, protože si jezdci a týmy budou zvykat na nové monoposty.
Po skončení testování se pak týmy budou připravovat na první Velkou cenu, která se uskuteční 8. března v australském Melbourne.
Všechna čísla jezdců pro rok 2026
- Max Verstappen - 3
- Isack Hadjar - 6
- Oscar Piastri - 81
- Lando Norris - 1
- Pierre Gasly - 10
- Franco Colapinto - 43
- Fernando Alonso - 14
- Lance Stroll - 18
- Gabriel Bortoleto - 5
- Nico Hulkenberg - 27
- Sergio Perez - 11
- Valtteri Bottas - 77
- Charles Leclerc - 16
- Lewis Hamilton - 44
- Oliver Bearman - 87
- Esteban Ocon - 31
- George Russell - 63
- Andrea Kimi Antonelli - 12
- Liam Lawson - 30
- Arvid Lindblad - 41
- Alex Albon - 23
- Carlos Sainz - 55
