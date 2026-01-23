Max Verstappen slaví během kvalifikace před Velkou cenou Abú Zabí F1 na okruhu Yas Marina 6. prosince 2025 v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.
F1

Tohle je důvod, proč si Max Verstappen pro sezónu 2026 vybral nové číslo

Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 se musí vzdát čísla 1, alespoň na jednu sezónu. Přesně ovšem věděl, jaké číslo chce používat místo něj.
Autor: Tom Hopkins
4 min čtení

Od roku 2022, tedy rok poté, co získal svůj první titul mistra světa F1, používá Max Verstappen jako své jezdecké číslo jedničku. Nicméně vůz s číslem 1 je každou sezónu vyhrazen pro šampiona té předchozí, proto ji letos bude mít Lando Norris. Max Verstappen proto stál před rozhodnutím, jaké číslo vzít místo něj. A měl v tom rychle jasno.
Působivý 3D render vozu formule 1 Oracle Red Bull Racing pro rok 2026.

Sezóna 2026 přinese řadu nových výzev.

© Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Jeho volba nebyla spontánním rozhodnutím – číslo měl v hlavě už dlouho. Před svým prvním vítězstvím v šampionátu totiž používal 33, přičemž „trojku“ si v novém výběru ponechal. Bere číslo 3, která hned po jedničce patří k jeho nejoblíbenějším.
„Mým oblíbeným číslem byla vždycky trojka, kromě jedničky. Nyní si je můžeme vyměnit, takže to bude číslo 3. Číslo 33 bylo fajn, ale jedna trojka se mi prostě líbí víc než dvě. Vždycky jsem říkal, že představuje dvojnásobné štěstí, ale já už jsem si své štěstí užil ve Formuli 1,“ řekl v rozhovoru pro Viaplay, který sdílel na webu formula1.com.
Moje oblíbené číslo bylo vždycky 3, kromě čísla 1.
Max Verstappen
Číslo 3 má u Red Bullu jistou historii. Bylo to číslo, které používal DanielRiccardo. V průběhu let se stalo synonymem pro australského jezdce. Proto Verstappenova volba čísla znamená víc než jen odstranění trojky z přední části jeho vozu. Musel se ujistit, že Riccardo s tímto rozhodnutím souhlasí.
Vůz F1 Maxe Verstappena s číslem 33

Vzpomínky na magické číslo 33

© Red Bull Content Pool

Verstappen osobně požádal Ricciarda o svolení k použití – a ten podle očekávání souhlasil. Pravidla říkají, že číslo není volné, dokud nebylo použito dvě sezony po sobě. Od Riccardova posledního závodu uběhlo méně než to, takže Verstappen musel požádat o povolení k jeho použití a následně to potvrdit u FIA.
Verstappen předtím žertoval, že by rád použil číslo 69, ale jeho otec mu to rozmluvil.

Společná historie s Riccardem

Riccardo a Verstappen mají i nadále dobrý vztah, protože si během společného závodění dobře rozuměli, a to nevyhnutelně pomohlo dvojici se ohledně čísla 3 domluvit.
„S Danielem se známe dlouho. Vždycky jsme měli skvělý vztah, velké přátelství, taky jsme se navzájem hodně respektovali, takže je to prostě skvělý chlap. Vycházíme spolu dobře, prostě to klape. Určitě na něj budeme vzpomínat jako na velmi rychlého jezdce, to myslím všichni vědí, ale také jako na skvělého člověka v paddocku,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro Sky Sports.
Týmoví kolegové z Red Bullu Daniel Ricciardo (vpravo) a Max Verstappen (vlevo) se procházejí po trati

Daniel Ricciardo a Max Verstappen v roce 2018

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Od sezóny 2014, kdy si jezdci poprvé mohli zvolit vlastní číslo, je Verstappen teprve druhým jezdcem, který si vzal číslo 3. Od té doby až do roku 1996 se čísla jezdců určovala podle pořadí v šampionátu konstruktérů v předchozí sezóně. Předtím byla čísla buď přidělována týmům na dlouhá období, nebo o nich rozhodovali pořadatelé jednotlivých závodů. Je tedy teprve druhým jezdcem, který si číslo 3 nazval svým vlastním.

Příprava sezóny 2026: Co se děje?

Před začátkem akce každý tým odhalí své nové vozy ve speciálních akcích. Sekvenci odhalování zahájily týmy Oracle Red Bull Racing a Visa Cash App Racing Bulls na zahajovací události spolu s novým partnerem, slavnou automobilkou Ford, která se podílí na vývoji motorů.
Akce se konala na michiganském hlavním nádraží a všechno potřebné o ní najdeš tady, kde na tebe čeká i fascinující odhalení, o které se postaral český akrobatický pilot Martin Šonka.
15. ledna 2026 se logo Oracle Red Bull Racing promítá na nádraží Michigan Central Station během zahájení sezóny v Detroitu ve Spojených státech.

Zahájení se konalo na nádraží Michigan Central Station v Detroitu

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Martin Šonka odhalil 28. listopadu 2025 v Jindřichově Hradci v České republice elegantní livrej týmu Oracle Red Bull Racing, která spojuje adrenalin ze vzduchu a z trati.

Martin Šonka předvedl nové barvy týmu Oracle Red Bull Racing

© Dan Vojtech/Red Bull Content Pool

V detroitské Michigan Central Station Oracle Red Bull Racing představili zbarvení pro sezonu F1 2026. U toho byli Pierre Waché, Max Verstappen, Isack Hadjar, Alisha Palmowski a Laurent Mekies.

Nové zbarvení, stejný tým: Oracle Red Bull Racing

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Vůz Oracle Red Bull Racing pro rok 2026 se v Detroitu představil v novém odvážném kabátě s dynamickými značkami a logy Ford.

Lesklý povrch je odkazem na týmové dědictví

© Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Nový odvážný design pro novou odvážnou éru

© Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Odhalení před napjatým davem v Detroitu

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Vypadá to skvěle: Nové barvy Racing Bulls pro rok 2026

© VCARB/Red Bull Content Pool

Elegantní modré akcenty

© VCARB/Red Bull Content Pool

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad a Peter Bayer

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Předsezónnítestování pak začíná 26. ledna na okruhu v Barceloně. Jedná se o první ze tří testů, přičemž první z nich je neveřejný a trvá pět dní.
Vzhledem k tomu, že se pro sezónu 2026 změnily předpisy, je pravděpodobné, že po jejich odhalení uvidíme poměrně drastickyodlišnévozy. Proto bude testování důležitější než v minulých letech, protože si jezdci a týmy budou zvykat na nové monoposty.
Max Verstappen přijíždí na startovní rošt před Velkou cenou Austrálie F1 na okruhu Albert Park Grand Prix 16. března 2025 v australském Melbourne.

Bude to závod o to, kdo bude včas připraven na Velkou cenu Austrálie

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Po skončení testování se pak týmy budou připravovat na první Velkou cenu, která se uskuteční 8. března v australském Melbourne.

Všechna čísla jezdců pro rok 2026

  • Max Verstappen - 3
  • Isack Hadjar - 6
  • Oscar Piastri - 81
  • Lando Norris - 1
  • Pierre Gasly - 10
  • Franco Colapinto - 43
  • Fernando Alonso - 14
  • Lance Stroll - 18
  • Gabriel Bortoleto - 5
  • Nico Hulkenberg - 27
  • Sergio Perez - 11
  • Valtteri Bottas - 77
  • Charles Leclerc - 16
  • Lewis Hamilton - 44
  • Oliver Bearman - 87
  • Esteban Ocon - 31
  • George Russell - 63
  • Andrea Kimi Antonelli - 12
  • Liam Lawson - 30
  • Arvid Lindblad - 41
  • Alex Albon - 23
  • Carlos Sainz - 55
Max Verstappen a Sergio Pérez z týmu Oracle Red Bull Racing na Velké ceně Číny 21. dubna 2024.

Verstappen a Pérez se v roce 2024 počtvrté podělili o stupně vítězů

© Getty Images/Red Bull Content Pool

