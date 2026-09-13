Formule 1 v metru? Vůz na speciálních kolech projel několika stanicemi

Formule 1 už se proháněla po nejrůznějších místech světa. A jednou dokonce přímo v centru Prahy! Tentokrát ale Oracle Red Bull Racing zamířil někam, kam se monopost opravdu běžně nepodívá – přímo na koleje metra.
Před návratem Velké ceny Španělska do Madridu po 45 letech vzal tým mistrovský monopost RB8 a proměnil ho na chvíli v hodně netradiční soupravu. Za volant usedl bývalý pilot F1 PatrickFriesacher, který během krátké výluky projel stanicemi i depy madridského metra.
Dostat formuli na koleje ale znamenalo vyřešit jeden zásadní problém...
Jak z monopostu udělat vlak, aniž by se muselo zasahovat do auta nebo tratě?
Heritage Team Red Bull Racing společně se španělským kolektivem Andtonic proto navrhl speciální kovová kola. Musela být extrémně lehká, aby při jízdě nepoškodila zavěšení, převodovku ani hnací ústrojí RB8. První prototypy byly příliš těžké, takže finální kola dostala odlehčený střed a přesně obráběné paprsky.
Výsledek?
Dvojnásobně mistrovský monopost projel místy, kde jinak potkáš maximálně další vlak. Friesacher se s RB8 objevil například ve stanici EstadioMetropolitano a projel také depy Sacedal a Chamartín. Akce zároveň odkazovala na nový okruh Madring, ke kterému se fanoušci dostanou právě madridským metrem.
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