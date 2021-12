10 důvodů, proč nezapomeneme na letošní sezónu Formule 1

Tak co, rozdýcháno? Tlak v pořádku, nebo se stále třeseš a nechápeš, co se v neděli stalo? Zázrak, nebo spíše krádež? Celá sezóna byla jedním velkým thrillerem. Max Verstappen i Lewis Hamilton předvedli skvělý výkon, ale vyhrát mohl jen jeden. Super Max se stal holandským hrdinou a po osmi letech bude u stáje Red Bull Racing Honda opět zářit mistrovská jednička. Proto v tomto žebříčku nejlepších momentů celého roku dominuje především Max Verstappen , a to v různých podobách.