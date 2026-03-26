Japonská kaligrafka Bisen Aoyagi pomohla vytvořit nový vzhled
Tokijská jízda. Racing Bulls před Velkou cenou Japonska nasazují nové barvy

Velká cena Japonska je ve světě Formule 1 naprosto ikonická, primárně kvůli její trati. A proto na Suzuku vyrazí Visa Cash App Racing Bulls v novém streetovém kabátku, který hraje barvami a stylem!
Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

New ZealandNew Zealand

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

New ZealandNew Zealand

Takamoto Katsuta

A product of the Toyota Gazoo Racing development program, Takamoto Katsuta became the first Japanese driver in 34 years to win a WRC round with his maiden triumph in Kenya.

JaponskoJaponsko

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JaponskoJaponsko

Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

JaponskoJaponsko
Nový vzhled monopostů, ve kterých pojedou Liam Lawson a Arvid Lindblad, vznikl ve spolupráci s uznávanou japonskou kaligrafkou BisenAoyagi a klasické týmové barvy se proměnily v ostrou bílou, červenou a stříbrnou paletu. Výsledkem je design, který působí jako rychlý tah štětcem.
Liam Lawson a Arvid Lindblad v nové týmové soupravě

Inspirováno sakurou

Právě i barevná exploze třešňových a mandlových květů, která je pro Japonsko tak typická, byla klíčovou součástí přemýšlení nad novým lakem monopostů, stejně tak jako letošní jarní edice plechovky.
Detailnější pohled na přední část vozu

Jedno auto pro Liama Lawsona, druhé pro Arvida Lindblada

Monoposty jsou plné různých tematických detailů

Podrobná ukázka japonské kaligrafie šodó

Monopost VCARB 03 v upraveném designu před Velkou cenou Japonska

Odhalení ve stylu japonské car culture

Odhalení nového lakování navíc neproběhlo na obyčejné tiskové konferenci, ale během akce Red Bull Tokyo Drift v tokijské Šibuji. Šlo o akci zaměřenou na japonskou car culture, tedy svět upravených aut a automobilové scény. Tam se objevilo 500 pečlivě vybraných upravených vozů a nechyběly ani driftovací ukázky od „Mad“ Mikea Whiddetta a šestnáctiletého Hiroyi Minowy.
Red Bull Tokyo Drift

