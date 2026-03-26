Nový vzhled monopostů, ve kterých pojedou Liam Lawson a Arvid Lindblad, vznikl ve spolupráci s uznávanou japonskou kaligrafkou BisenAoyagi a klasické týmové barvy se proměnily v ostrou bílou, červenou a stříbrnou paletu. Výsledkem je design, který působí jako rychlý tah štětcem.
Inspirováno sakurou
Právě i barevná exploze třešňových a mandlových květů, která je pro Japonsko tak typická, byla klíčovou součástí přemýšlení nad novým lakem monopostů, stejně tak jako letošní jarní edice plechovky.
Odhalení ve stylu japonské car culture
Odhalení nového lakování navíc neproběhlo na obyčejné tiskové konferenci, ale během akce Red Bull Tokyo Drift v tokijské Šibuji. Šlo o akci zaměřenou na japonskou car culture, tedy svět upravených aut a automobilové scény. Tam se objevilo 500 pečlivě vybraných upravených vozů a nechyběly ani driftovací ukázky od „Mad“ Mikea Whiddetta a šestnáctiletého Hiroyi Minowy.
