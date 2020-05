Fabio Wibmer přestavěl svůj domov na perfektní trial. Sleduj Home Office

. Nemohl ven a tolik se nudil, že se rozhodl předělat svůj domov na překážkovou dráhu. Sleduj video a přečti si, jak Fabio při její stavbě postupoval. Mimo jiné se dozvíš i to, který trik dal až téměř na 700. pokus a jak se pracovalo s miniaturním štábem.

Jak jsi přišel k nápadu natočit tohle video?