Velká část naší společnosti second handy neustále vnímá jako nepěkná místa, kde je k prodeji veteš, z níž je mnohdy cítit zatuchlina. Tato averze je ve většině případů skutečně zbytečná, neboť v second handech lze nakoupit opravdové poklady ve výborném stavu za pár korun. Cenově výhodný nákup však není tou jedinou výhodou při nakupování zboží z druhé ruky. Dalším kladem na těchto nákupech je i podpora udržitelnosti, zodpovědnosti k přírodě i k lidem.

S konkrétním typem second handů je možné podpořit i další věci. Třeba dobré skutky lidí, kterým záleží na druhých, na zvířatech i na životním prostředí. Řeč je o dobročinných second handech , pro něž je typické sbírání finančních prostředků z prodejů oblečení, doplňků i bytového textilu z druhé ruky za účelem pomoci různým institucím, organizacím a spolkům, které se starají například o seniory, děti, matky, čistotu kolem nás, kvalitu života a další.

Second handy s dobročinným přesahem najdeme po celé republice.

Praha v tomto směru jednoznačně vede, co se počtu obchodů týče. Ani Brno se ale nedrží zpátky. To je kromě dobročinných second handů bohaté na vintage módu . Brněnským sekáčovým vintage skvostem je Retro komnata , kde se vám v naprosto kouzelně vyzdobeném obchodě naskytne možnost obohatit svůj šatník zajímavými kousky z minulého století. Též vintage pobočky Textile House a Genesisu poskytují udržitelné oživení šatníku v duchu retra a vintage stylu. Právě do Brna se vydala fashion blogerka Tatomymo v poslední epizodě Putování po sekáčích .

FASHION FOR HELP

Fashion for help © Tatomymo

Ekologický a sociálně odpovědný projekt Fashion for help se zabývá dovozem značkového oblečení z USA, EU a Švýcarska a zároveň zaměstnává lidi se zdravotním postižením či osoby sociálně vyloučené. A protože projekt spadá pod jistou sociální firmu, jejich pomoc druhým v podobě nabídky pracovních pozic tímto nekončí. Sociální firma část zisku posílá do dětských domovů, domovů důchodců a sociálních ústavů. Obchod v Brně je na skvělé úrovni . Na velké ploše je k dostání opravdu mnoho textilu. A to dámského, dětského, pánského i bytového. Nechybí ani tašky, kabelky, batohy, hračky či obuv. Sympatické je zařízení dětského oddělení, které je nazdobeno obrázky a hýří veselými barvami. Veškeré oblečení je v dobrém stavu a je prakticky nemožné zde nakoupit vyloženě nevkusný kousek. Kromě oblečení z druhé ruky skutečně velká nabídka zahrnuje i kousky outletové.

Ceny se liší. Je možné nakoupit kus za 50 Kč , ale i za 400 Kč . Slevové akce obchodům nejsou cizí a informují o nich prostřednictvím své facebookové stránky. Síť dobročinných second handů Fashion for help je rozšířena do více měst, a tak kromě brněnské pobočky, která stojí poblíž hlavního vlakového nádraží, můžete navštívit i pobočky v Českých Budějovicích, Litomyšli, Hlinsku, Poličce, Opavě, ve Svitavách nebo třeba v Chrudimi. A máš-li doma nějaké nepotřebné věci, můžeš je darovat prostřednictvím Fashion boxů , které jsou rozmístěny po brněnských školkách, fitness centrech, hotelových recepcích a obchodních centrech.

NADACE VERONICA

Nadace Veronica © Tatomymo

Nepříliš daleko od Fashion for help je další dobročinný obchod nejen s oblečením z druhé ruky, za jehož provozem stojí Nadace Veronica . Ta působí v Jihomoravském kraji a jeho blízkém okolí a podporuje šetrný vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Nákupem v dobročinných obchodech získává nadace finanční prostředky do fondu Společně pro přírodu, ze kterého se udělují granty na ekologické , kulturní a komunitní projekty . Každoročně se nadace podílí na podpoře až dvaceti eko projektů. Můžete pomoct nejen svým nákupem v obchodech, ale i darováním pro vás již nepotřebných věcí, stejně tak i přímým finančním příspěvkem, který lze darovat prostřednictvím oficiálních stránek nadace.

Nadace Veronica © Tatomymo

Obchod nacházející se v ulici Pekařská je poměrně malinký, ale i přesto nabízí hodně věcí k prodeji i skvělou atmosféru, kterou vytváří dekorace v podobě fotek slavných osobností, mezi nimiž je k vidění například Václav Havel . Obchod je rozdělen na několik částí. Jednu část tvoří oděvy dámské i pánské. Dámské oblečení sice převažuje nad pánským, ale i tak je výběr z pánského oblečení poměrně veliký . Druhá část obchodu je tvořena velkým množstvím knih. Najdete tu jak klasiku, tak populární četbu, poezii i beletrii. V knihách se perfektně orientujete, neboť jsou přehledně rozděleny dle žánrů. V další části obchodu jsou ke koupi obrazy a nádobí. A poslední část nabízí dětské hračky, čepice, batůžky, bižuterii nebo například pletací příze.

Ceny knih, nádobí, obrazů, hraček a dalšího drobnějšího zboží se pohybují v řádu desítek korun. Oblečení ve velmi dobrém stavu nakoupíte průměrně za zhruba 150 Kč za kus .

BALTAZAR

Baltazar © Tatomymo

Diecézní charita Brno , která je křesťanskou organizací pomáhající lidem, co nejsou schopni si pomoct sami, vytvořila charitní prodejny Baltazar. Poboček Baltazaru je po Brně hned několik. Skrze obchody jsou nabízena pracovní místa lidem, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Výnosy z prodejů míří na podporu činností Diecézní charity Brno. Mezi ně patří činnosti v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podpoře základních lidských práv a svobod. Působení charity je vskutku rozsáhlé.

Nákupem v charitní prodejně pomáháte jak seniorům, tak mládeži, lidem bez domova, osobám se zdravotním postižením, hospicům, lidem se závislostí, obětem násilí, cizincům, vězňům a spoustě dalším.

Obchod je naplněn zbožím doslova k prasknutí . Během prohlížení oděvů visících na ramínkách je zapotřebí vydat dost sil a obrnit se trpělivostí. Doplnit svůj šatník nákupem v Baltazaru mohou jak ženy, tak muži i děti. Stejně tak je možné rozšířit domácí knihovnu , nebo nakoupit domácí potřeby.

Několik stojanů s oblečením je opatřeno opravdu nízkými cenami v rozmezí 30 - 50 Kč za kus . Mimo tyto stojany se zákazník setká s průměrnými cenami 100 Kč za kus . Zboží je například oproti Fashion for help méně vkusné, ale neznamená to, že je zde nemožné ulovit nějaký pěkný kousek. Hlavní je nevzdávat se během nákupu!

ŠUPLIG

Šuplig © Tatomymo

V ulici Cihlářskáhned naproti Baltazaru stojí další second hand, který pomáhá. Šuplig je malinký krámek, jehož majitelé mají velké srdce. O provoz obchodu se stará nevládní nezisková organizace Liga lidských práv . Ta monitoruje dodržování lidských práv a prosazuje změny, které mohou vést ke zlepšení kvality života v naší republice. Jejich pomoc spočívá například v návrzích změn zákonů, v poskytování právní pomoci, v bezplatném právním poradenství a dalším. Šuplig funguje jako správný dobročinný obchod v pravém slova smyslu. Prodává tedy věci, které byly do obchodu darovány, a prodlužuje tím jejich životnost.

Výtěžky z prodejů putují na podporu zmiňované Ligy lidských práv, která následně pomáhá lidem v nesnázích. Dobročinný obchod razí heslo „ jde o radost " a stojí si za tím, že přináší radost hned několikrát. Zaprvé dárcům, jež zaplaví pocit radosti díky tomu, že jejich nepotřebné věci najdou nové uplatnění. Zadruhé kupujícím, kteří jsou rádi za možnost pomoci. A zatřetí klientům, jimž díky výtěžkům mohou poskytovat právní pomoc.

Skvělou atmosféru vytváří jak milá a přátelská obsluha, tak zařízení z palet, menší rozměry obchodu i přijatelné ceny . K dostání je jak udržitelná móda pro dámy a pány , tak i potřeby do domácnosti mimo jiné v podobě nádobí či bytového textilu. A rovněž jako v případě již zmíněných dobročinných obchůdků nabídka zahrnuje i knížky.

GENESIS

Genesis © Tatomymo

Řetězce second handů Genesis jsou mezi milovníky udržitelné a pomalé módy známé. Bezpochyby patří k jedněm z nejznámějších u nás. Přestože je nelze považovat za dobročinné second handy v pravém slova smyslu, v rámci Brna stojí za zmínku, neboť právě Brno nabízí velké množství poboček . A i společně s tímto second handem lze pomáhat. Díky různým akcím na prodejnách Genesis podporuje Nadaci Sova, UNICEF nebo Lékaře bez hranic. Nadace Sova vidí budoucnost v dětech, a tak sbírá finanční prostředky a posílá je do oblastí vzdělávání, výzkumu a zdravotnictví.

Celosvětově známý UNICEF , který rovněž pomáhá dětem, asi není nutné představovat. Posláním Lékařů bez hranic je poskytování zdravotnické a humanitární pomoci nejzranitelnějším po celém světě. Organizace, která za svou činnost získala v roce 1999 Nobelovu cenu za mír, pomáhá lidem, kterým komplikují život přírodní katastrofy, lidem, které zasáhly epidemie či války. Jejich pomoc spočívá v samotné léčbě, operacích, ale i v zajištění pitné vody a základních potřeb pro přežití. Takže i nákup zboží z druhé ruky v některém z obchodů Genesis má velký smysl.

Co si Tatomymo z Brna odvezla?

Úlovek - kalhoty za 199 Kč © Tatomymo