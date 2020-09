Ngoc Yen Tran je čerstvou absolventkou-bakalářkou designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi její nejnovější projekty patří recyklace nevyužitých sneakers a tenisek, které transformuje v další designové kousky - ať už tenisky, nebo stylové kabelky. Svou práci vydává pod značkou TNY.3 . Editoriál nafocený v brněnském planetáriu prezentují její nejnovější designovou tvorbu modelové Karolína a Jakub . Jeho autorka, fotografka a redaktorka Laura Kovanska, se Yen k té příležitosti zeptala na několik věcí, aby ti tuto mladou designérku lépe přiblížila.

Ngoc Yen Tran aka Eliška © Laura Kovanska

Yen, mohla nám o sobě něco prozradit?

Všichni mi říkají Eliška, je mi 23 let a můžete mě znát i pod značkou TNY.3 třeba z instagramu. Momentálně jsem studentkou designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předtím jsem studovala produktový design v Brně, ale už tehdy mě to víc táhlo k módě. Vrcholem mojí kariéry je zatím víc jak dvouletá výroba a prodej jednoho typu kabelky/ledvinky, s čímž teď končím, hlavně abych se mohla věnovat novému projektu s názvem VOL.02 – UPCYCLED SNEAKERS. Jak už z názvu vyplývá, jde o upcyklaci tenisek.

Tenisky, kterým byl dán druhý život © Ngoc Yen Tran

To mě hodně zajímá, co přesně upcyklace pro Tebe znamená a ses dostala k recyklování oblečení?

Upcyklace mě v životě provází už dlouho, jen jsem tomu tak neříkala. K tomu se váže jeden příběh, kdy mi bylo asi 16 a seděla jsem v kavárně vedle starší sestry mého spolužáka. V té době jsem vytvářela doplňky snad ze všeho, co jsem doma našla. Napřiklad i náhrdelníky z tkaniček a brček, a tak dále.

V té kavárně jsem měla kolem prstu kousek plastu, kterým se zavazují obaly od toustového chleba a měla jsem to jako prstýnek. Slečna si toho všimla, co tam dělám a moc se jí to líbilo, tak jsme se spolu začaly bavit. Když jsem jí ukázala další věci, co dělám řekla:

To je super! Ty děláš design z odpadu!

Tenkrát jsem popravdě řečeno docela smíšené pocity, protože slovo odpad mi znělo hrozně. Teď to ale beru pozitivně.

Klobouk a kabelka z dílny TNY.3 © Laura Kovanska

Měly jít na skládku nebo do spalovny, místo toho jim Yen dala druhou šanci © Laura Kovanska

A odkud přišel nápad recyklovat zrovna tenisky?

Můj poslední projekt VOL.02 – UPCYCLED SNEAKERS je zaměřený právě na upcyklaci tenisek. To znamená přetvoření/upravování obuvi, která by jinak skončila na skládce nebo ve spalovně. Momentálně již existuje několik vyrobených produktů. Jsou to hlavně módní doplňky a obuv, nicméně v budoucnosti mám v plánu rozšíření kolekce i o bytové doplňky. Je to reakce na současnou dobu, ve které žijeme a zároveň naplnění mé designérské idey.

Je to něco, co mi dává smysl a chci to dělat. Zkratka VOL. z knižního prostředí znamená svazek, díl knihy. Název VOL.02 - UPCYCLED SNEAKERS tedy odkazuje na další příběh výrobku složeného z tenisek. Z tenisek, kterým by jejich “život” jinak skončil.

Takže zkrátka dáváš nový život věcem, které jsou určené k likvidaci. Jak takový proces funguje v praxi?

U projektu VOL.02 – UPCYCLED SNEAKERS je tvorba každého produktu různá a je potřeba přistupovat ke každému páru obuvi jinak, protože u některých tenisek je rozbitý svršek a u některých zase podrážka. Tomu je potřeba přizpůsobit i proces tvorby. Na základě toho vznikají originální kousky. Každý výrobek je různorodou kombinací. Například svršek papučí je sešitý z jazyků tenisek a spodní část tvoří vkládací vložky s podrážkou.

Tyhle papuče byly dříve teniskami... © Laura Kovanska

První reálným produktem je klíčenka, kterou tvoří loga NIKE, tkaničky a magnetického zapínání. Největší ohlas zatím získala koláž z teniskových dílců ve tvaru obličejové masky.

Klíčenka Nike © Yen

Takže VOL.02 – UPCYCLED SNEAKERS je tedy první kolekce svého druhu? Jaké značky převládají?

První kolekce je pouze z tenisek od značky NIKE hlavně kvůli dostupnému množství, rozmanitosti modelů a částečně i právní stránce.

Momentálně spolupracuji s jedním velkým a velmi známým streetwearovým prodejcem, který je mým největším zdrojem reklamovaných tenisek. Konkrétně ve Footshopu končí na reklamacích více než 17000 párů obuvi ročně, které následně obchod musí poslat do spalovny. I přesto, že je toto číslo velmi vysoké, nepřesahuje to 1% prodaných párů obuvi ročně.

Můžou si čtenáři některé recyklované produkty i koupit?

Produkty ještě nejsou v prodeji, ale pracujeme na tom. Nedávno jsme natočili video o projektu a brzy by mělo vše vypuknout. Projekt není ani v polovině, ale už od začátku jsem do něj šla s vírou toho, že to nebude jen krátkodobý projekt, ale hlavní myšlenka budoucí značky. Značky, která by zastřešovala celý tým lidí, který bude rozvíjet a pracovat v tomto směru dál.

Kabelka z tenisek Nike © Laura Kovanska

Prozradíš nám taky svůj největší fuckup, životní či pracovní?

Největší fuckup v mém životě je, že mi nečekaně zemřel táta a já jsem si vyčítala hrozně moc věcí. Proto si teď vážím mých úžasných lidí, které v životě mám. Věřím, že všechno se v životě děje z nějakého důvodu, a to nás posouvá dále.

A co považuješ za svůj největší úspěch?

Největší úspěch je pro mě to, kde jsem, že dělám, co mě baví a že to baví i ostatní. Velkou radost mi dělá i to, když je někdo spokojený s mým produktem nebo někoho náhodně potkám a má na sobě něco ode mě. To je nejlepší feedback.

