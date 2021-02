Nevíš, jakou formaci použít? Využíváš během hry taktiky? Společně s profesionálním hráčem FIFA Seronem ti přinášíme tipy, jak se během zápasu zlepšit.

🏆 Hraješ FIFA 21 na konzoli PlayStation? Můžeš si jí zahrát i v našem turnaji Red Bull Ultimátní Hráč , ve kterém máš šanci vyhrát parádní ceny. Další info o turnaji najdeš na konci článku. ⬇️

Vlastním jménem Dominik Čermák je profesionální hráč hry FIFA za tým Tipsport.Sampi . Seron studuje na střední, ale i tak má na kontě několik úspěchů. Například titul mistra Česka a Slovenska nebo vyhraný turnaj COOL ligy. Hrál například i za esportový tým FK Teplice.

❓Jaká formace ti nejvíce vyhovuje?

🎙️ Seron: „Mám oblíbené dvě formace, 4-2-3-1 a 4-4-2. Tu první, protože je vyvážená jak do útoku, tak do obrany, tu druhou pak kvůli útoku a proto, že se mi s ní dobře hraje.“

❓ Měníš během zápasu formaci, třeba když přihráváš?

🎙️ Seron: „Ano, když prohrávám, tak většinou vysunu všechny hráče dopředu, zapnu tlak a snažím se soupeře rozhodit, aby udělal co nejvíc chyb, kterých by se dalo využít v můj prospěch.“

❓ Co dělat, když soupeř útočí s rychlým hráčem na křídle a hrozí tak, že bude centrovat a skórovat?

🎙️ Seron: „Když vím, že má rychlého hráče na křídle, tak se snažím mít od něj co největší odstup a nebránit ho tělo na tělo, abych popřípadě mohl zamezit centru do vápna.“

Útočné taktiky

Nabíhání do vápna (Get in the box)

V případě, že budeš během útoku centrovat do vápna, může se ti tahle taktika hodit. Pokud ji aktivuješ, mnozí z tvých hráčů se při této situaci pokusí dostat do vápna a možná tak zvýšíš své šance na gól hlavičkou nebo případným odrazem. Dej si ale pozor – ztráta míče může někdy vést k rychlému a nebezpečnému protiútoku.

🎙️ Seron: „Tuto taktiku sám používám. Myslím si, že je to velmi dobré a zvýší to šanci na tvůj gól. Co se týče protiútoku, myslím, že se to dá taky v pohodě odbránit, když zbytečně nevybíháte s obránci.“

Ofenzivní krajní obránci (Attacking Full Backs)

Jak už z názvu vyplývá, tví ofenzivní zadáci se při ztrátě míče přesunou na vhodnější pozici. Výhoda této taktiky je, že svůj útok roztáhneš po hřišti a získáš tak více možností pro vedení útoku. Nezapomeň ale, že ti tito hráči mohou chybět vzadu, pokud se soupeř rozhodne pro protiútok na křídlech.

🎙️ Seron: „Toto je do útoku velmi OP (overpowered; přehnaně silné). Ve chvilce se ti naskytne hodně příležitostí na přihrávku. Ale co se týče obranné fáze, tak je to velmi špatné, jelikož v obraně máš pouze dva hráče a často jsou z toho góly.“

Držet se blízko postranní čáry (Hug Sideline)

Pokud se rozhodneš hrát na stranách hřiště, tví hráči budou rozmístění po celé šíři. Týká se to především krajních hráčů a křídel. Pokud už máš svou formaci a vlastní taktiku nastavenou na širší rozmístění, nemusí to hráče nijak zvlášť ovlivnit.

🎙️ Seron: „Myslím si, že instrukce Hug Sideline se moc často nepoužívá, ani já sám jí nepoužívám. Jsem toho názoru, že tato instrukce je nepotřebná a když máte vlastní taktiky nastavené, tak to bohatě stačí.“

Extra útočník (Extra Striker)

Díky této taktice posilníš svůj útok o dalšího hráče. Umí totiž vyhodnotit vlastnosti a instrukce hráčů tak, aby ti dopředu poslala toho nejvhodnějšího. Je ale dobré myslet na to, jaké instrukce mají tví fotbalisté . Pokud máš nastavené, že má hráč při útoku zůstávat vzadu, zřejmě ti dopředu na pomoc nepřijde.

🎙️ Seron: „Instrukce Extra Striker se občas hodí. Když ti to vyšle do útoku toho správného hráče, tak vám dokáže mnohdy pomoci ve finální akci útoku.“

Útočné taktiky

Stáhnutí útočníka (Striker Drop Back)

Pokud se chceš stáhnout a hrát defenzivnější hru, můžeš povolat útočníka na post záložníka. Pokud hraješ formaci se dvěma, taktika vezme v potaz jejich work raty.

🎙️ Seron: „Toto využívám i já a je to velmi užitečné. Když například vedeš a chceš si pohlídat výsledek, tak si stáhneš útočníka do obrany a celkově uzavřeš obranu a snažíš se ubránit a přečkat útok.“

Tlak týmu (Team Press)

Velmi důležitá taktika, která přinutí tvé hráče vyvinout velký tlak na soupeře. Využít to můžeš například tehdy, když tvůj protihráč zdržuje a pohybuje se na vlastní polovině hřiště . Nebo tehdy, když s brankářem nahrává na malou vzdálenost obráncům, aby tě dotlačil k chybě.

Dej si ale pozor! Tahle taktika trvá jen 30 sekund. Její opětovné použití je možné až po 120 vteřinách, takže musíš dát bacha na kondici hráčů. Seron sice taktiku využívá, ale byl by radši, kdyby ve hře nebyla.

🎙️ Seron: „Tlak týmu je velmi účinný, to ti potvrdí snad každý hráč FIFA. Když to umíš dobře využívat, můžeš s tím porazit kohokoliv. Ale můj názor je takový, že by se team press měl odstranit, protože je to strašně moc OP a nejde se z toho dostat ven.“

Všichni za míčem! (Overload Ball Side)

Díky této taktice můžeš posilnit část hřiště, kde se aktuálně nachází míč. Můžeš tak převzít kontrolu nad středem hřiště, ale má to několik nevýhod. Velmi to totiž ovlivní výdrž tvého mužstva a stejně tak instrukce pro defenzivní hráče.

🎙️ Seron: „Když vyhráváš ke konci zápasu, tak je taktika Overload Ball Side velmi dobrá, jelikož se tví hráči seskupí k sobě a soupeř nemá moc prostoru na přihrávky.“

Offsidová past (Offside Trap)

Velmi jednoduchý princip, který se snaží nachytat soupeře a dostat ho do offsidu. Co ale jednoduché není, je správné načasování . Pokud situaci neodhadneš, může ti útočník soupeře jednoduše utéct.

🎙️ Seron: „Offside Trap sám využívám, když chci hráče rozptýlit a trošku vytáhnout celý můj tým. Když offside trap dobře využiješ, můžeš lehce získat balón, ale naopak také můžeš lehce inkasovat gól.“

❓ Máš tip, jak tyto taktiky kombinovat a efektivně použít?

🎙️ Seron:

Get in the Box – na všechny SOZ.

Attacking Full Backs – když si věříš, že protiútok ubráníš.

Hug Sideline – spíše nepoužívat.

Extra Striker – rozhodně používat. Je to věc, která ti může hodně pomoct.

Striker Drop Back – věc, která ti může pomoci k ubránění výsledku.

Team Press – dobrá věc k získání balónu.

Overload Ball Side – Když chceš ubránit výsledek v posledních minutách. Ale moc to nekombinovat s team pressem, jelikož se ti unaví hráči.

Offside Trap – jen, když si věříš.

