Pokud se podíváš do nedávných statistik Instagramu, zjistíš, že denně tzv. stories využívá přes 500 milionů uživatelů! Za 24 hodin tak několikavteřinové video nahraje nebo zhlédne přes půl miliardy lidí a pro řadu z nich je to jediná forma audiovizuálního obsahu, kterou ten den uvidí. Stories na Instagramu mají ovšem vedle svého poutavého formátu, který dřív nebo později expiruje, ještě jedno zásadní specifikum – jsou natáčené vertikálně, laicky řečeno „ na výšku “.

Síla telefonu

Popularita vertikálních videí pochopitelně vzrostla s tím, jak se lidem dostávali do rukou chytré telefony. Dnes už má svůj oblíbený model skoro každý, a proto se zvyšuje počet vyprodukovaného obsahu, respektive výsledné konzumace. A protože se telefon drží primárně nastojato, pro většinu z nás je v tomto poměru mnohem přirozenější i sledovat videa. Nehledě na to, že není třeba telefon jakkoliv natáčet – stačí zkrátka jedna ruka.

Efektivnější využití prostoru

Víš, proč se klasické plakáty dělají na výšku? Je to proto, že svým vertikálním formátem dokáží lépe využívat nabídnutý prostor , do kterého se má obsah (respektive sdělení) vlézt. Navíc si tím zajišťují, že efektivněji vyniknou v zalidněném prostředí. Vertikální videa pak zvládnou lépe zachytit daný moment – ať už hlavní postavu nebo dějový příběh. Svým způsobem tak i rychleji přitáhnou pozornost diváka, protože má celý děj blíž svému obličeji.

Netradiční pojetí

Protože vertikální videa ještě nejsou tak populární v mainstreamových kruzích, stále působí netradičně a originálně , ať už budou promítat jakýkoliv ucelený filmový (nebo seriálový) děj. Divák se pak může lépe sžít s postavami a věrohodněji proniknout do atmosféry. S tím se pojí i nové emoce a samozřejmě růst kreativity nejen během konzumace, ale i v průběhu samotné tvorby.

Vliv Applu