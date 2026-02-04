HYROX je unikátní v tom, že kombinuje běh a vysoce intenzivní (silové) cvičení ve chvílích, kdy už nemůžete a myslíte na to, že odpadnete. Fyzická, ale i mentální zátěž je obrovská. A jen se správným mindsetem dokážete uspět. Právě s tím ti pomůže správný trenér, na což se zaměřuje i šéf HYROX Academy Ralf Iwan, který sdílí klíčovétipy, jak si kouče, který tě připraví na první i poslední vteřinu závodu, vybrat.
01
Ověř si přístup
Špičkový hyroxový trenér nerozdělí trénink jen naběha silové cvičení, ale umí je integrovat tak, aby fungoval výkon pod neustálou únavou. Vždy hledej takové kouče, které to reflektují od samotného začátku.
Silový nebo silově-vytrvalostní trénink vyžaduje jiný mentální přístup. Intenzitu, přesnost a ochotu jít do nepohodlí.
02
Ptej se na pokročilé otázky
Dobrý trenér se ptá na podrobnosti o tvé tréninkovéhistorii, vzorcích zranění, běžeckém zázemí, zkušenostech se silovým tréninkem, životním stresu i soutěžních cílech. Dokáže vysvětlit nároky závodu stanoviště po stanovišti a popsat několik tempovýchstrategií přesně podle tvého profilu.
Kvalita trenéra se projevuje ve otázkách, ne v příspěvcích na TikToku a Instagramu.
03
Klaď důraz na tréninkové fáze
Texty o náhodných nebo jednorázových workoutových plánech možná mohou být lákavé, ale skutečný trenér mluví o fázích přípravy, třeba o budování aerobní základny, síly, tempové strategie a taperingu před závodem.
Dobrý trenér mluví o tréninkových fázích, ne o náhodných trénincích.
04
Zjisti, jestli rozumí běhu pod únavou
Někteří trenéři, zejména ti s čistě silovou odborností, mohou podceňovat, jak běžeckývýkontrpí, když už na tebe jde vyčerpání. Kouč ti musí vysvětlit, jak se mění běžecká technika a tempo v různé fázi závodu, a navrhnout strategie pro to, jak s tím pracovat.
Jinak totiž hrozí přetížené tréninky nebo podcenění kumulativního stresu. To vede k stagnaci, špatnému tempu nebo zranění.
05
Ideálně, pokud sám závodil
Trenér, který má osobní zkušenost s hyroxem, lépe chápe realitu únavy, tempa i techniky během závodu a umí ti dát praktickérady. Vždycky je lepší mít vedle sebe někoho, kdo reálně prošel tím, na co se chystáš ty.
Trenér s reálnou zkušeností ti může poradit lépe, jak reagovat v krizových úsecích, třeba při sled drag či wall balls.
06
Trendy na sociálních sítích neřeš
Krásné videa z tréninku a motivující story mohou být inspirativní, ale nezaručují kvalitutréninku. Instagram, TikTok a další sítě často ukazují jen povrch. Realita dobrého koučinku se pozná ve strukturálním přístupu a výsledcích.
