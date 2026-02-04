Joanna Wietrzyková na hyroxovém závodě.
Jak být nejlepší v HYROX? Když se zaměříš na tyto věci, vždycky vyhraješ

Je to krutá dřina, ale ta odměna je něco, co v životě zažiješ jen párkrát. Pokud ovšem chceš být v hyroxu fakt dobrý, musíš splnit pár klíčových věcí – a mezi nimi je i volba trenéra. Zjisti proč.
HYROX je unikátní v tom, že kombinuje běh a vysoce intenzivní (silové) cvičení ve chvílích, kdy už nemůžete a myslíte na to, že odpadnete. Fyzická, ale i mentální zátěž je obrovská. A jen se správným mindsetem dokážete uspět. Právě s tím ti pomůže správný trenér, na což se zaměřuje i šéf HYROX Academy Ralf Iwan, který sdílí klíčovétipy, jak si kouče, který tě připraví na první i poslední vteřinu závodu, vybrat.
15. června 2025 Noah Ohlsen předvádí na mistrovství světa HYROX v Chicagu surovou sílu při zdolávání těžkých činek.

HYROX je skutečnou zkouškou tvojí psychické odolnosti

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01

Ověř si přístup

Špičkový hyroxový trenér nerozdělí trénink jen naběha silové cvičení, ale umí je integrovat tak, aby fungoval výkon pod neustálou únavou. Vždy hledej takové kouče, které to reflektují od samotného začátku.
Silový nebo silově-vytrvalostní trénink vyžaduje jiný mentální přístup. Intenzitu, přesnost a ochotu jít do nepohodlí.
Ralf Iwan
02

Ptej se na pokročilé otázky

Dobrý trenér se ptá na podrobnosti o tvé tréninkovéhistorii, vzorcích zranění, běžeckém zázemí, zkušenostech se silovým tréninkem, životním stresu i soutěžních cílech. Dokáže vysvětlit nároky závodu stanoviště po stanovišti a popsat několik tempovýchstrategií přesně podle tvého profilu.
Kvalita trenéra se projevuje ve otázkách, ne v příspěvcích na TikToku a Instagramu.
Ralf Iwan
V roce 2025 trénuje Lucy Procterová s lany v Red Bull Athlete Performance Center v rakouském Thalgau.

Lucy Procterová se kvalifikovala na mistrovství světa v pouhých 21 letech

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

03

Klaď důraz na tréninkové fáze

Texty o náhodných nebo jednorázových workoutových plánech možná mohou být lákavé, ale skutečný trenér mluví o fázích přípravy, třeba o budování aerobní základny, síly, tempové strategie a taperingu před závodem.
Dobrý trenér mluví o tréninkových fázích, ne o náhodných trénincích.
Ralf Iwan
Sportovec HYROX Jake Dearden se připravuje na hod míčem na stěnu během tréninku CENTR.

Jake Dearden zdokonaluje svou techniku Wall Balls během tréninku Centr

© Evan Pater/The Red Bulletin

04

Zjisti, jestli rozumí běhu pod únavou

Někteří trenéři, zejména ti s čistě silovou odborností, mohou podceňovat, jak běžeckývýkontrpí, když už na tebe jde vyčerpání. Kouč ti musí vysvětlit, jak se mění běžecká technika a tempo v různé fázi závodu, a navrhnout strategie pro to, jak s tím pracovat.
Jinak totiž hrozí přetížené tréninky nebo podcenění kumulativního stresu. To vede k stagnaci, špatnému tempu nebo zranění.
Ralf Iwan
6. srpna 2025 trénuje odhodlaná soutěžící na fitness kole během Red Bull Pit Race na Red Bull HYROX Coaches Camp, Silverstone Circuit, UK.

Jedním z důvodů, proč je HYROX tak oblíbený, je jeho dostupnost

© Leo Francis/Red Bull Content Pool

05

Ideálně, pokud sám závodil

Trenér, který má osobní zkušenost s hyroxem, lépe chápe realitu únavy, tempa i techniky během závodu a umí ti dát praktickérady. Vždycky je lepší mít vedle sebe někoho, kdo reálně prošel tím, na co se chystáš ty.
Trenér s reálnou zkušeností ti může poradit lépe, jak reagovat v krizových úsecích, třeba při sled drag či wall balls.
Ralf Iwan
06

Trendy na sociálních sítích neřeš

Krásné videa z tréninku a motivující story mohou být inspirativní, ale nezaručují kvalitutréninku. Instagram, TikTok a další sítě často ukazují jen povrch. Realita dobrého koučinku se pozná ve strukturálním přístupu a výsledcích.
Soutěžící vystupují během Hyroxu v Aucklandu na NZ 2. února 2025.

HYROX je pro každého. Kategorie a třídy pokrývají všechny možnosti

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

