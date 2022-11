Sleduj film snowboardisty Bena Fergusona. Fleeting Time je venku!

Gabe and Ben Ferguson at Natural Selection Tour in Jackson Hole

„Hodiny neustále tikají. Čas je pomíjivý a pokud jej nevyužíváš správně, plno ho promrháš a spolu s ním pravděpodobně i spoustu peněz. A když se zamyslíš trochu hlouběji, název má co dočinění i s ekologickou krizí, kterou právě procházíme. Odráží se tam, jaké to je být snowboardistou a mluvit s ostatními snowboardisty o tom, jak dlouho ještě budeme mít možnost dělat to, co nejvíc milujeme. Takže jsme chtěli využít těchto časů, kdy ještě máme to štěstí," uzavírá Ben.