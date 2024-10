400 km/h a milimetry dělící úspěch od katastrofy: Sleduj letecký unikát!

Tady se nebavíme o jen tak nějakém létání. Bavíme se o přetížení od – 5G do +7G , o manévrech, které ještě nikdo nikdy nezkusil. Výkon, který vyžadoval naprostou soustředěnost a precizní týmovou práci . Tahle smyčka je absolutní světový unikát. Nejen, že ji provedli nad mostem, ale zvládli to v úzkém údolí, kde prostor na chyby prostě neexistuje. ☝️

Tady se nebavíme o jen tak nějakém létání. Bavíme se o přetížení od – 5G do +7G , o manévrech, které ještě nikdo nikdy nezkusil. Výkon, který vyžadoval naprostou soustředěnost a precizní týmovou práci . Tahle smyčka je absolutní světový unikát. Nejen, že ji provedli nad mostem, ale zvládli to v úzkém údolí, kde prostor na chyby prostě neexistuje. ☝️