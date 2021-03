Part of this story

Na světě jsou místa, do kterých by se běžný smrtelník nikdy nevydal.

Tentokrát se vydal do legendárního snowparku ve švýcarském Laax , a to rovnou na své elektrické motokrosové motorce, tzv. e-FMX. „Miluji jízdu v těch nejméně dostupných místech. Už jako malý kluk jsem viděl velké sněhové skoky a říkal si, že by bylo super je dát na motorce. Nikdy jsem si ale nemyslel, že to budu mít dovoleno,“ říká Rebeaud.

Projekt SnoMX byl v jeho hlavě už několik let, přičemž samotné přípravy na tuto parádu trvaly dlouhé měsíce. Muselo se totiž zajistit nejen bezpečí všech přítomných (včetně natáčecího štábu), tak ideálně i co nejmenší uhlíková stopa, kterou za sebou jízda zanechá. I proto nasedl na stylovou elektrickou mašinku.

Logistické a technické mistrovské dílo