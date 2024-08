Števo Eisele: F1 je opět sexy a Red Bull Showrun bude zážitek na celý život

Števo Eisele: S odlehčením by se dalo říct, že historie F1 sahá už do momentu, kdy lidstvo vymyslelo kolo. Následně zjistilo, že se můžou předhánět a závodit. Na louce, na statku. Ale ten originální soutěžní motiv F1 začal psát svou první kapitolu 13. května 1950. Bylo to na okruhu v anglickém Silverstonu na bývalém vojenském letišti, kam přišla i královna Alžběta, což bylo dokonce jednou jedinkrát, kdy se britská královna nebo král objevili na závodech F1. Vzniklo to samozřejmě z touhy bavit se a soutěžit. V neposlední řade to vzniklo jako takové technologické pódium pro automobilky a pro celý tento průmysl, který po průmyslové revoluci nabral neuvěřitelné obrátky.

Čtvrtým bodem bych označil soutěž technologií. Před 30 roky měl ještě jeden formulový tým tak 15 až 20 zaměstnanců i se sekretářkou, která chystala chlebíčky partnerům, a s přítelkyněmi pilotů, které stopovaly na trati se stopkami a zapisovaly časy do notesů. Byl to takový kouzelný moment. Zaobalil bych to do spojení „technologická passion“. Začalo to tedy nadšenci umaštěnými od oleje, takzvanými garážisty, ze kterých se potom stali úspěšní piloti, ať už to byl Nigel Manson, Bruce McLaren nebo Ron Dennis, který se stal úspěšným manažerem v motorsportovém světě. Tohle jsou lidi, kteří vytvořili core, který se přesunul až do moderní éry, ve které máme nejsilnější technologické značky a největší brandy světa - Ferrari, Mercedes, McLaren nebo Red Bull, ze kterého se stal absolutní top tým. Je to úplná ukázková studie. Když máte totiž vizi, jako měl Dietrich Mateschitz, máte odhodlání a obklopíte se profíky, tak nic není nemožné. Konkrétně těch sedm mistrovských titulů je obrovský úspěch.