Upřímné rady do života od Jürgena Kloppa, které ti změní pohled na svět

Nejdřív se vyspi. Až pak dělej životní rozhodnutí
Klopp má na velká životní rozhodnutí jednoduchý recept: neřešit je v afektu. Po jednom z nejbolestivějších momentů v Mohuči, kdy jeho tým znovu těsně nedal postup, viděl všechno totálně černě. Jenže pak přišlo ráno, jiný pohled a jedna zásadní lekce: večer může všechno vypadat jako konec světa, ale ráno už to tak být nemusí.
Jeden bod. Jeden gól. A skoro konec příběhu
Než se z něj stal trenér světového formátu, zažil Klopp s fotbalovým týmem v Mohuči brutální rány. Jednou mu postup utekl o bod, podruhé o jediný gól. Sám říká, že kdyby to nevyšlo ani napotřetí, jeho velká trenérská cesta by nejspíš skončila dřív, než by pořádně začala. Toto ovšem nebyly „smolné sezony“. Toto byly momenty, které lámou kariéry.
Trenérem se stal taky díky zdravé drzosti
Když dostal nabídku převzít fotbalovou Mohuč jako trenér, nebyl to promyšlený kariérní masterplan. Bylo mu 33, měl vystudovaný sport, ale nulovou trenérskou praxi. A stejně do toho šel. Ne proto, že by měl všechno spočítané do posledního detailu, ale protože si prostě řekl: „Zvládnu připravit tým na středu? Jo. Tak jdeme?“
Žádné velké řeči. Krok po kroku
Klopp nevěří na prázdné fráze o dobývání vrcholů. Podle něj se velké věci nedějí tak, že se na ně jen díváš z dálky a mluvíš o nich. Dějí se tak, že uděláš první krok. Pak další. A další. Přesně proto tolik razí přístup „zápas po zápase“. Ne jako klišé, ale jako jediný způsob, jak se fakt dostat nahoru.
Lidem věří naplno. Dokud ho nepřesvědčí o opaku
Klopp působí skoro odzbrojujícím dojmem, když mluví o důvěře. Tvrdí, že k lidem přistupuje bez předsudků a automaticky jim věří. Žádná obranná zeď, žádná hra na odstup. Nejdřív důvěra, až potom případné zklamání. Je to přístup, který může bolet, ale zřejmě je to přesně ten motor, na kterém dlouhodobě staví vztahy i týmy.
Otcova láska nebyla na efekt. Ale byla tam
Klopp otevřeně mluví taky o svém otci jako o člověku z tvrdší generace, který emoce nebalil do každodenních vyznání. Neříkal mu pořád, že ho miluje, ale Klopp to podle svých slov stejně cítil. Zároveň v něm jeho otec viděl někoho, kdo může dokázat velké věci. Ne jemně. Spíš dost intenzivně. A právě tento mix tlaku a víry ho formoval víc, než by se na první dobrou čekalo.
To, co kdysi nevypadalo ideálně, dnes bere jako dar
Když se Klopp stal hodně mladým otcem, tehdy to tak podle vlastních slov rozhodně nevnímal jako jackpot. Jenže s odstupem času to vidí úplně jinak. Dnes říká, že to byla jedna z nejlepších věcí, které ho v životě potkaly. Ne jako nějaká romantická vsuvka do životopisu, ale jako zásah, který mu změnil priority i pohled na to, co je v životě opravdu důležité.
💡 Dá se naučit být optimistou?
Můj pohled na život vychází z toho, co jsem prožil. Nikdo mi neříkal, jak se stavět k překážkám a neúspěchům. To byla moje volba. Když se ohlédnu, odkud jsem vyšel a kam jsem došel, připadá mi to skoro nemožné. Ne že bych na každé křižovatce znal správnou cestu. Jen jsem doufal, že volím správně, a příště byl znovu připravený riskovat.
Ten úsměv nebyl image. Byl to nástroj
Věhlasný fotbalista Steven Gerrard v rozhovoru připomíná, že Klopp chodil do kabiny s úsměvem. A Klopp? Ten říká, že si to vlastně ani neuvědomoval. Jenže zároveň přesně ví, proč to fungovalo. Trenér podle něj musí přijít a udělat tým silnější, než byl před jeho příchodem. A úsměv není detail navíc. Může to být přesně ta energie, která skupinu nakopne, spojí a připraví na boj.
Když vyhráváš pořád, není to jen euforie. Je to i brutální tlak
Zvenčí vypadal Liverpool pod Kloppem jako mašina, která se nezastaví. Ale zevnitř to prý nebyla nekonečná jízda na vlně radosti. Klopp popisuje spíš permanentnínápor, napětí a hlavně obrovskou úlevu po každém dalším vítězství. Ne pohádka, ale spíš jízdanahraně, kdy si člověk po konci skoro ani není jistý, jestli se mu ještě netřesou nohy.
Dnes ho nebere lavička. Bere ho svět
Ve své nové roli Klopp nepůsobí jako člověk, kterému chybí každodenní adrenalin z trenérské zóny. Fotbal samozřejmě sleduje dál, ale sám sebe už nevnímá jako toho, kdo musí sedět za volantem. Mnohem víc ho teď táhne poznávání lidí, různých rolí, různých zemí a nových úhlů pohledu. Místo dalšího sprintu po lajně si teď užívá něco jiného: možnost rozšiřovat si obzory.